Курс долара для платіжних карток перед вихідними підскочив

В п'ятницю, 18 вересня, станом на 10:30 підвищився курс продажу долара для платіжних карток на 6,02 коп. до 28,2600 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,79 коп. порівняно з 17 вересня у той час, як Національний банк підвищив гривню на вихідні . до 27,9431 UAH/USD

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт підвищився на 7,34 коп. до 32,8164 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 10,45 коп. до 33,4365 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж середній 27,9431 28,2600 32,8164 33,4365 3,43 4,24 Максимальний 28,1128 28,5000 33,1700 33,7000 3,66 5,00 мінімальний 27,0000 28,1500 31,5000 33,2000 3,00 3,81

Як повідомляли Українські Новини, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль

На думку глави ради НБУ Богдана Данилишина, девальвація гривні позитивно вплине на державний бюджет .

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