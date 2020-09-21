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21 вересня 2020, понеділок, 10:56 7
Економіка 2020-09-21T12:45:02+03:00
Українські Новини
Депутати не обґрунтували необхідність знизити ставку ПДВ на продаж пшениці, кукурудзи й молока

Депутати не обґрунтували необхідність знизити ставку ПДВ на продаж пшениці, кукурудзи й молока

Кира Молчанова
ПДВ, Сільське господарство, законопроєкт, Зниження ПДВ
Пшениця. Фото: Укрлендфармінг
Пшениця. Фото: Укрлендфармінг

Головне науково-експертне управління Верховної Ради зазначило, що в супровідних документах до законопроєкту, що пропонує знизити ставку ПДВ з 20% до 14% за операціями з поставки на митній території України та ввезення на територію окремих видів сільськогосподарської продукції, відсутнє належне обґрунтування переліку товарів, щодо яких встановлюється така ставка, та пропонованого розміру зниженої ставки ПДВ.

Про це йдеться у висновку управління, передають Українські Новини.

Згідно з ним, автори законопроєкту також не представили фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо скорочення видатків бюджету чи джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованості, хоча прийняття законопроєкту може призвести до зменшення надходжень до бюджету.

Крім того, згідно з Директивою ЄС № 2006/112 від 28 листопада 2006 року про спільну систему ПДВ, знижені ставки застосовуються тільки до поставки товарів або послуг за категоріями товарів для безпосереднього споживання, а не сировини, як це пропонується в проєкті.

Тому внесена законодавча пропозиція в цьому контексті вимагає належного обґрунтування на предмет відповідності зазначеної Директиви.

Як повідомляли Українськi Новини, 17 вересня Рада прийняла за основу законопроєкт, що пропонує знизити ставку ПДВ з 20% до 14% за операціями з поставки на митній території України та ввезення на територію окремих видів сільськогосподарської продукції, зокрема пшениці, кукурудзи і молока.

Крім того, колишній міністр фінансів Ігор Уманський, який раніше назвав причину свого звільнення, заявляє, що через схеми з ПДВ державний бюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця.

Раніше в Україні заблокували схему зловживань з ПДВ, яка завдала шкоди бюджету на 9 млрд гривень.

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