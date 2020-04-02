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  • Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський
02 квітня 2020, четвер, 16:22 40
Економіка 2020-04-02T17:46:04+03:00
Українські Новини
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський

Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський

Ярина Вацяк
Держбюджет, ПДВ, Ігор Уманський, схеми ПДВ
Ігор Уманський
Ігор Уманський

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський, який раніше назвав причину свого звільнення, заявляє, що через схеми з ПДВ державний бюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця.

Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"У нас неодноразово були розмови на цю тему. Я приходжу до нього (прем'єр-міністра), показую: "Дивіться, ми зараз тут плюшками балуємося, а ось – інформація за кожним місяцем, і це тільки "скрутки" з ПДВ. Це в середньому 5 мільярдів на місяць недоотримує бюджет". Як тільки я прийшов в Мінфін, мені швидко з усіх боків зливати інформацію почали з розшифровками, за компаніями, за сумами. Де стартують, через кого проганяють, де виводять. І 5 мільярдів – це тільки по ПДВ! Клименко (до 24 грудня 2012 року - голова Податкової служби, після цього був міністром доходів і зборів) з Януковичем дивляться і кажуть: "Блін, а що, можна було?" - сказав Уманський.

При цьому він поскаржився, що у Мінфіну немає інструментів для покарання винних, так як він працював не в силовому відомстві.

"Ну що я можу зробити з главою Податкової адміністрації? Максимум – позбавити Верланова премії, зняти 5, 10, 20, 30 тисяч, 200 тисяч. Як ви думаєте, йому буде дуже боляче?" - сказав колишній міністр.

Уманський наголосив, що не міг звільнити голів Податкової та Митної служб, оскільки це повноваження Кабінету Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Верховна Рада звільнила від виконання обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського.

4 березня Верховна Рада призначила новим міністром фінансів України Ігоря Уманського.

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