На реалізацію пшениці, кукурудзи і молока можуть істотно знизити ставку ПДВ

Верховна Рада має намір знизити ставку податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 14% за операціями з постачання на митній території України та ввезення на територію окремих видів сільськогосподарської продукції, зокрема пшениці, кукурудзи і молока.

За прийняття за основу відповідного законопроєкту № 3656 проголосували 233 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, зниження ставки ПДВ передбачено за операціями з великою рогатою худобою, свинями, цільним молоком і вершками, пшеницею, житом, ячменем, вівсом, кукурудзою, соєвими бобами, насінням льону та ріпаку, соняшником, іншими олійними культурами, цукровими буряками.

Згідно з пояснювальною запискою, аналіз, проведений асоціацією "Український клуб аграрного бізнесу" на підставі даних Міністерства сільського господарства США і операторів ринку за окремими видами олійних і зернових культур (соняшник, ріпак, кукурудза), показує, що зниження ставки ПДВ з 20% до 14 % за операціями з реалізації не призведе до масштабних спотворень в структурі надходжень ПДВ для однієї із зацікавлених сторін (держава і підприємство).

Відзначається, що прибутковість вирощування таких культур і сальдо доходів бюджету залишаться без змін.

При цьому передбачається, що переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника.

Як повідомляли Українськi Новини, колишній міністр фінансів Ігор Уманський розповів, що через схеми з ПДВ державний бюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця.

Раніше Міністерство цифрової трансформації спільно з правоохоронцями заблокували схему зловживань з податком на додану вартість, яка завдала збитків державі на 9 млрд гривень.

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