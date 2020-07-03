В Україні заблокували схему зловживань з ПДВ, яка завдала шкоди бюджету на 9 млрд гривень

Міністерство цифрової трансформації спільно з правоохоронцями заблокували схему зловживань з податком на додану вартість, яка завдала збитків державі на 9 млрд гривень.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"На виконання завдання Президента Володимира Зеленського Міністерство цифрової трансформації, Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора, Державна податкова служба та Державна служба фінансового моніторингу зупинили протиправний механізм формування сум податкових кредитів з ПДВ для підприємців. Після ліквідації схеми до державного бюджету за два місяці надійшло додатково 9 млрд гривень", — сказано в ньому.

Незаконне формування сум податкових кредитів по ПДВ відбувалося, зокрема, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем, яке спотворило процеси обробки інформації.

"Ми з допомогою СБУ і Міністерства цифрової трансформації встановили, що система моніторингу ризиків, яка використовується в адмініструванні ПДВ, мала істотну і дуже небезпечну помилку в алгоритмі роботи. Ця похибка не відповідала чинному законодавству", — сказав заступник голови Державної податкової служби Євген Олейников під час брифінгу в Офісі Президента.

З його слів, завдяки цій похибки шахраї могли імітувати свою відповідність критеріям безумовної реєстрації.

Система вважала їх сумлінними платниками податків, тому їх податкові накладні не перевірялися на предмет ризику.

Водночас віце-прем'єрміністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що інтенсивна робота щодо подолання схеми тривала останні кілька місяців завдяки сумлінній роботі СБУ, новому керівництву Міністерства фінансів і податкової служби, яка вперше в історії України надала доступ для проведення повноцінного аудиту інформаційних систем.

"За нашою інформацією, це була одна з найбільш корупційних схем за всю історію України. І вона сьогодні була повністю припинена. Ми це відчуваємо по інформаційних кампаніях і атак на керівництво Міністерства фінансів і на керівництво податкової та СБУ", — заявив віце-прем'єр-міністр.

Федоров зазначив, що сфера цифрової трансформації — це один з пріоритетів Зеленського.

Згідно з повідомленням, цього курсу українська влада триматиметься і надалі — не тільки для введення зручних електронних послуг, а і для боротьби з корупцією.

Зокрема, з наступного тижня запрацює державний реєстр в будівельній галузі.

"Крім того, в цьому році планується налагодити електронний взаємодія з митницею для можливості відстеження товарів відразу після перетину кордонів, а також ввести електронний акциз і програмний РРО", — додано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата віце-прем'єрміністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова за травень становить 82 тис. гривень.

Податкова анонсувала активну боротьбу з ринком тютюну.