"Укроборонпром" на оренді й продажу майна заробив понад 21 мільйон гривень

Державний концерн "Укроборонпром" у січні-серпні 2020 року заробив 21,6 млн гривень від оренди та продажу майна.

Про це сказано в повідомленні концерну, передають Українські Новини.

"За 8 місяців 2020 року підприємства концерну провели 480 аукціонів, з них 4 - оренда. Решта аукціони пов'язані з продажем майна, в основному металобрухту і списаних автомобілів. За 8 місяців цього року підприємства заробили на прозорій оренді та продажу майна 21,6 млн гривень. Ще на понад 10 млн гривень - успішно провели аукціони", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що підписання Закону "Про оренду державного та комунального майна" та відсутність підзаконної бази до нього заблокували процес оренди держмайна як мінімум на пів року.

Тільки за останній місяць підзаконні акти були допрацьовані остаточно.

"При цьому наразі всі продажі відбуваються на платформі "Prozorro.Продажі"... чотири аукціони "Укроборонпрому" з оренди майна не підпадають під дію закону. Заводи "Маяк" і "Радар" не є класичними держпідприємствами, це публічні акціонерні товариства, тому продаж свого майна через "Prozorro.Продажі" є їхньою власною ініціативою. Утім, тепер їх досвід дозволить концерну провести аукціони з оренди держмайна максимально ефективно", - сказано у повідомленні.

Раніше Смілянський просив Зеленського вивести його з наглядової ради "Укроборонпрому"

Також Абромавичус виступав за повернення гіганських зарплат членам наглядової ради держкомпаній.

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