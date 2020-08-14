Генеральний директор "Укрпошти" просить Зеленського вивести його з наглядової ради "Укроборонпрому"

У той час, як Абромавічус просить повернути гігантські зарплати членам наглядової ради держкомпаній, генеральний директор акціонерного товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський просить Президента Володимира Зеленського вивести його з наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це Смілянський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Щоб потім не було (звинувачень в зраді), хочу, щоб все це почули від мене. Трохи менше року тому я був призначений Президентом України до наглядової ради (НС) ГК" Укроборонпром ". Члени НС не отримують зарплату, але отримали можливість допомогти цій стратегічній компанії вийти з того стану, в якому вона опинилася. Попереду ще величезний і довгий шлях вперед і в поточному форматі компанія точно не може ефективно розвиватися, але я дуже сподіваюся, що цей шлях буде пройдений. Мій же шлях в НС добігає кінця ", - зазначив Смілянський.

Заява Смілянського/facebook

Згідно з повідомленням, Смілянський вирішив вийти з наглядової ради "Укроборонпрому" через підписання нової інвестиційної угоди "Укрпоштою".

За словами Смілянського, підписання угоди неможливо проводити з особами, які залучені в оборонну галузь.

Також повідомляється, що 14 серпня Смілянський написав заяву про звільнення з наглядової ради "Укроборонпрому" на ім'я Президента.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році Кабмін призначив гендиректором "Укрпошти" Смілянського.

Тим часом, Національне антикорупційне бюро почало розслідувати можливі зловживання і одержання неправомірної вигоди генеральним директором акціонерного товариства "Укрпошта" Ігорем Смілянським, який отримує зарплату вдвічі більшу, ніж президент США.