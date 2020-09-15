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15 вересня 2020, вівторок, 08:30 9
Lifestyle 2020-09-15T10:45:03+03:00
Українські Новини
Астрологи розповіли, у яких знаків зодіаку настане біла смуга в другій половині вересня

Астрологи розповіли, у яких знаків зодіаку настане біла смуга в другій половині вересня

Елена Новикова
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Гороскоп на другу половину вересня. Фото: pixabay
Гороскоп на другу половину вересня. Фото: pixabay

У другій половині вересня Тельці, Раки, Стрільці і Риби зможуть легко домогтися успіху, поки в його першій половині Павло Глоба порадив діяти рішуче і завбачливо. Зірки наразі обіцяють їм початок білої смуги. Астрологи розповіли докладніше про те, що чекати представникам цих знаків зодіаку 15-30 вересня.

Телець

У другій половині вересня Тельці опиняться на довгій білій смузі удачі. А значить, можна розраховувати на позитивний вплив зірок в будь-якій життєвій сфері. Найголовніше - мислити грандіозно, тому що представники цього знака відчують заряд енергії, за допомогою якої можна домогтися всього. Tельцям потрібно приступати до нових проєктів або відкривати щось своє, вони будуть готові вийти на новий рівень. Тому залишається тільки набратися мужності, проявити впертість і рухатися в бік цілі.

Рак

Hезабутній успіх чекає Раків. Друга половина вересня виявиться відносно спокійним періодом, адже представникам цього знаку комфортніше розвиватися і відкриватися світу в найбільш спокійних і передбачуваних умовах. Використовуйте білу смугу, щоб просунутися по кар'єрних сходах. Знадобиться більше досвіду і знань, тому заводьте перспективні знайомства, відвідуйте корисні курси і не бійтеся розкривати таланти. Раки здатні на набагато більше, ніж вони думають, так що не треба себе стримувати і сумніватися.

Стрілець

Друга половина вересня - вельми сприятливий період для Стрільців. Представники цього знака завжди сповнені енергії і сил, яких вистачить на те, щоб досягти будь-якої мети. Але зодіакальні представники розпорошуються і відволікаються, через що стоять на місці і не досягають вершини власного потенціалу. Осінь з білою смугою удачі у вересні прагне це виправити. Вже після 15-го числа Стрільці помітять, що стали більш зосередженими і спокійними. Удача відверне від представників знака всі проблеми і труднощі, так що важливо користуватися моментом, щоб реалізувати складний проєкт і втілити в життя ідею, яку обмірковуєте останні місяці/роки. Розпочате вийде довести до кінця.

Риби

Неймовірно вдалий період чекає Риб. Біла смуга удачі вплине на них в двох напрямках. Риби перестануть витрачати час на створення повітряних замків і почнуть реалізовувати задуми в реальному житті. Також представники цього знака нададують перевагу діяти нестандартно. Їм нудно йти у вересні по уторованим доріжкам, тому вибирають незвідані шляхи. Астрологи вважають це правильним рішенням, тому що вийде помітити ті вигідні моменти, які не помічають оточуючі.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи зробили астрологічний прогноз на осінь, зазначивши, що зірки принесуть Тельцям, Близнюкам, Ракам, Скорпіонам і Рибам успіх майже у всіх сферах життя.

Раніше астролог Павло Глоба розповів, чого чекати знакам зодіаку у вересні – пройде насичено у багатьох знаків зодіаку і вони будуть сповнені енергією.

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