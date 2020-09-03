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  • Через вибух Торецьк залишився без світла: знеструмлено Авдіївський коксохімічний завод і насосну станцію
03 вересня 2020, четвер, 21:21 10
Події 2020-09-03T22:45:02+03:00
Українські Новини
Через вибух Торецьк залишився без світла: знеструмлено Авдіївський коксохімічний завод і насосну станцію

Через вибух Торецьк залишився без світла: знеструмлено Авдіївський коксохімічний завод і насосну станцію

Ольга Фандорина
Електроенергія, Аварія, вибух, Донецька область, відсутність електрики
Електрика. Фото: pixabay
Електрика. Фото: pixabay

Місто Торецьк Донецької області знеструмлене через аварію. Електрики немає також на насосній станції 3 підйому каналу КП Компанія Вода Донбасу і на Авдіївському коксохімічному заводі. Про це в четвер, 3 вересня, повідомили на сайті Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що зупинилося електропостачання через вибух трансформатора напруги на підстанції НЕК Укренерго Центральна-330 кВ. При цьому в ОДА підкреслили, що вибух трансформатора не пов'язаний з бойовими діями. Авдіївський коксохімзавод буде заживлено по резервній лінії. Населенню Торецька електропостачання планується відновити після завершення аварійно-відбудовних робіт на підстанції НЕК Укренерго Центральна-330 кВ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що в київському метро  ввечері згасло світло, люди підсвічували собі дорогу телефонами.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пояснює, що відключення електроенергії в Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах відбулося внаслідок знеструмлення системи шин на ТЕЦ-5 через загоряння масляного вимикача. 

Також навесні вночі в Києві на Хрещатику спалахнула сильна пожежа в  підземному колекторі, де розміщені електричні кабелі.

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