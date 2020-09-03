Через вибух Торецьк залишився без світла: знеструмлено Авдіївський коксохімічний завод і насосну станцію

Місто Торецьк Донецької області знеструмлене через аварію. Електрики немає також на насосній станції 3 підйому каналу КП Компанія Вода Донбасу і на Авдіївському коксохімічному заводі. Про це в четвер, 3 вересня, повідомили на сайті Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що зупинилося електропостачання через вибух трансформатора напруги на підстанції НЕК Укренерго Центральна-330 кВ. При цьому в ОДА підкреслили, що вибух трансформатора не пов'язаний з бойовими діями. Авдіївський коксохімзавод буде заживлено по резервній лінії. Населенню Торецька електропостачання планується відновити після завершення аварійно-відбудовних робіт на підстанції НЕК Укренерго Центральна-330 кВ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що в київському метро ввечері згасло світло, люди підсвічували собі дорогу телефонами.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пояснює, що відключення електроенергії в Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах відбулося внаслідок знеструмлення системи шин на ТЕЦ-5 через загоряння масляного вимикача.

Також навесні вночі в Києві на Хрещатику спалахнула сильна пожежа в підземному колекторі, де розміщені електричні кабелі.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини