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  • У центрі Києва стався вибух в ресторані "Канапа". Є постраждалі
17 вересня 2020, четвер, 17:47 5
Події 2020-09-17T18:30:01+03:00
Українські Новини
У центрі Києва стався вибух в ресторані "Канапа". Є постраждалі

У центрі Києва стався вибух в ресторані "Канапа". Є постраждалі

Кира Молчанова
Ресторан, Київ, вибух, Поліція, ресторани Борисова, Дмитро Борисов

В історичному центрі Києва на Андріївському узвозі стався вибух в ресторані - постраждало двоє людей.

Про це з місця події повідомляє "Україна 24" .

На місці події працюють рятувальники і правоохоронці.

Ресурс "Київ Оперативний" в Facebook пише, що вибух стався близько 16:00 в ресторані "Канапа" за адресою Андріївський узвіз, 19.

"За попередньою інформацією, стався вибух газового обладнання. Двоє постраждалих були госпіталізовані в лікарню. Зараз на місці працює поліція, яка повинна встановити всі обставини події", - йдеться в повідомленні.

Відео з місця події опублікував в Facebook "Інформатор Київ".

У Поліції факт вибуху підтвердили та додали, що обставини з'ясовуються.

Попередньо, в результаті вибуху постраждали дві людини. На місці події працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин і причин вибуху.

"Сьогодні о 16:06 в столичну поліцію надійшла інформація про вибух в одному з ресторанів, розташованих на Андріївському узвозі. За викликом негайно виїхали рятувальники, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також представники інших профільних служб і відомств. В результаті вибуху постраждали дві людини", - йдеться в повідомленні поліції.

Зібрані відомості по даному факту зареєстровані у Подільському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої події буде дана правова кваліфікація.

Вибух в ресторані Вибух в ресторані "Канапа". Фото: відділ комунікації поліції Києва

Вибух в ресторані Вибух в ресторані "Канапа". На місці швидка, пожежники і поліція. Фото: відділ комунікації поліції Києва

Як повідомляли Українські Новини, у Києві під час зварювальних робіт вибухнула автоцистерна для перевезення газу, внаслідок чого загинула одна людина і ще одна потрапила до лікарні.

Також місто Торецьк Донецької області було знеструмлене через вибух трансформатора напруги на підстанції.

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