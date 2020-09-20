У ЗСУ зафіксували десятий летальний випадок від COVID-19

У Збройних силах кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 збільшилася до 681 осіб. За минулу добу зареєстровано 37 нових випадків захворювання, 1 людина померла. Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook

"Станом на 10.00 20 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 709 осіб", - йдеться в ньому.

Також в Збройних Силах України зафіксовано десятий летальний випадок від коронавірусу. 19 вересня помер працівник ЗС України (Хмельницька область).

З 16.09.2020 чоловік перебував на лікуванні в центральній районній лікарні. 18.09.2020 в зв'язку з погіршенням стану здоров'я хворий був підключений до апарату ШВЛ. 19.09.2020 стан здоров'я різко погіршився і почалася інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. Працівник ЗСУ за наявною інформацією мав хронічні супутні захворювання.

Всього за час пандемії видужали тисяча сімсот шістьдесят дві людини.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) знаходиться 797 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих трьох діб - 46 осіб.

Раніше Українськi Новини повідомляли про те, що у Києві зменшилася захворюваність на коронавірус.

Також в Україні оновлено карантинні зони. В яких регіонах посилять обмеження.

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