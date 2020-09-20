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20 вересня 2020, неділя, 10:17 6
Суспільство 2020-09-20T10:17:53+03:00
Українські Новини
В Україні майже три тисячі випадків Covid-19 за добу: дані по областям

В Україні майже три тисячі випадків Covid-19 за добу: дані по областям

Валерия Драгомирова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

19 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 966 до 175 678, кількість померлих від захворювання - на 41 людину до 3 557 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання скоротилася на 8,5%, нових летальних випадків - на 14,6%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 20 вересня в Україні зареєстровано 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 557 летальних, 77 512 осіб видужали.

За добу зафіксовано 2 966 нових випадків захворювання, одужали 758 осіб, померла 41 людина. Таким чином, 19 вересня показник нових хворих за добу був вищий, ніж тих, що видужали - 2 966 проти 758.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що видужали, і померлих) на ранок 19 вересня склала 94 609 осіб, що на 2,3% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (19 483), Львівській (18 317) та Харківській областях (14 888).

У Чернівецькій області зафіксовано 13 042 випадки коронавірусной інфекції, в Івано-Франківській - 12 382 випадки, в Одеській - 11 422, що в Тернопільській - 11 247, у Рівненській - 11 124, в Закарпатській - 9 154, у Київській - 7 744, в Волинській - 6 856, у Вінницькій - 5 268, у Житомирській - 4 988, у Хмельницькій - 4 631, у Дніпропетровській - 3 982 випадків.

3 263 випадки виявлено в Чернігівській області, 3 035 випадків - в Черкаській, 3 023 випадки - в Сумській, 2 879 випадків - в Запорізькій, 2 469 випадків - в Миколаївській, 2 430 випадків - в Донецькій, 1 499 випадків - в Полтавській, 985 випадків - в Кіровоградській, 813 випадків - в Херсонській і 754 випадки - в Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, пройти ПЛР-тест на коронавірус можна безкоштовно.

Крім того, Київ і 20 областей не готові до ослаблення карантину.

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