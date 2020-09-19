В Україні оновлено карантинні зони. В яких регіонах посилять обмеження

Вчора, 18 вересня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список епідеміологічних зон. Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Так, оновлене зонування почне діяти з понеділка, 21 вересня. Згідно з рішенням комісії, Київ залишається в "помаранчевій" зоні, а Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль переведені в "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки з "червоної".

"З 00:00 21 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в" помаранчевій зоні ", - написав він.

До "Червоної" зони будуть віднесені:

- місто Чоп Закарпатської області;

- Самбірський та Пустомитівський райони Львівської області;

- місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

- місто Салават та Волочиський район Хмельницької області;

- місто Канів Черкаської області;

- Герцеівський та Кельменецький райони Чернівецької області;

- місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.

До "помаранчевої" зони:

- Вінниця та Козятин Вінницької області;

- місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький район Волинської області;

- місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;

- місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- у Пологівський район Запорізької області;

- Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області;

- місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області;

- у Бродівський та Радехівський райони Львівської області;

- місто Вознесенськ Миколаївської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл і Чорноморськ, Березовський, Бєлгородський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;

- міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;

- місто Суми Сумської області;

- міста Тернопіль, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, чортівський та Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Кам'янець-Подільський, Теофіпольський та Ярмолинський райони Хмельницької області;

- місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смоленської райони Черкаської області;

- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області;

- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;

- місто Києва.

До жовтої зони будуть віднесені:

- міста Могилів-Подільський та Хмільник, Вінницької, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмельницький райони Вінницької області;

- міста Луцьк та Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Луцький, Любашівський, Шацький, Луцький, Старовижівський, Терейський та Шацький райони Волинської області;

- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Барановський , Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинського, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- міста Берегово, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Переченський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

- міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський та Оріхівський райони Запорізької області;

- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломіївський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищів та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

- міста Лисичанськ та Сєвєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;

- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий та Червоноград, Жовківський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

- міста Миколаїв і Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський і Казанківський райони Миколаївської області;

- міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар і Південний, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський і Ширяївський райони Одеської області;

- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

- міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

- міста Ізюм, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачипилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Червонокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області ;

- міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

- міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;

- місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

- міста Чернігів та Прилуки, Бахмач, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський районах Чернігівської області.

Всі інші населені пункти і райони віднесені до "зеленої" зони.

Таке епідемічне зонування встановлюється на 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, з 14 вересня Київ віднесений до "помаранчевої зони" епіднебезпеки.



Раніше Кабінет Миністрів змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки.

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