В Україні оновлено карантинні зони. В яких регіонах посилять обмеження

Вчора, 18 вересня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список епідеміологічних зон. Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини. Так, оновлене зонування почне діяти з понеділка, 21 вересня. Згідно з рішенням комісії, Київ залишається в "помаранчевій" зоні, а Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль переведені в "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки з "червоної". "З 00:00 21 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в" помаранчевій зоні ", - написав він. До "Червоної" зони будуть віднесені: - місто Чоп Закарпатської області; - Самбірський та Пустомитівський райони Львівської області; - місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області; - місто Салават та Волочиський район Хмельницької області; - місто Канів Черкаської області; - Герцеівський та Кельменецький райони Чернівецької області; - місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області. До "помаранчевої" зони: - Вінниця та Козятин Вінницької області; - місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький район Волинської області; - місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області; - місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області; - у Пологівський район Запорізької області; - Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області; - місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області; - у Бродівський та Радехівський райони Львівської області; - місто Вознесенськ Миколаївської області; - міста Біляївка, Ізмаїл і Чорноморськ, Березовський, Бєлгородський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області; - міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області; - місто Суми Сумської області; - міста Тернопіль, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, чортівський та Шумський райони Тернопільської області; - міста Харків, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області; - міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Кам'янець-Подільський, Теофіпольський та Ярмолинський райони Хмельницької області; - місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смоленської райони Черкаської області; - місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області; - Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області; - місто Києва. До жовтої зони будуть віднесені: - міста Могилів-Подільський та Хмільник, Вінницької, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмельницький райони Вінницької області; - міста Луцьк та Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Луцький, Любашівський, Шацький, Луцький, Старовижівський, Терейський та Шацький райони Волинської області; - міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Барановський , Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинського, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; - міста Берегово, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Переченський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області; - міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський та Оріхівський райони Запорізької області; - міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломіївський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області; - міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищів та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області; - міста Лисичанськ та Сєвєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області; - міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий та Червоноград, Жовківський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області; - міста Миколаїв і Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський і Казанківський райони Миколаївської області; - міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар і Південний, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський і Ширяївський райони Одеської області; - місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області; - міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області; - міста Ізюм, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачипилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Червонокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області ; - міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області; - міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області; - місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області; - міста Чернігів та Прилуки, Бахмач, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський районах Чернігівської області. Всі інші населені пункти і райони віднесені до "зеленої" зони. Таке епідемічне зонування встановлюється на 14 днів. Як повідомляли Українські Новини, з 14 вересня Київ віднесений до "помаранчевої зони" епіднебезпеки. Раніше Кабінет Миністрів змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки.