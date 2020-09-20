Під час Прайду в Запоріжжі поліція затримала радикала з пістолетом

Сьогодні, 20 вересня, під час акції ЗапоріжжяПрайд-2020 правоохоронці затримали трьох чоловіків, один з яких був зі зброєю, в той час, як автовиробники підтримали ЛГБТ і отримали тисячі коментарів – схвальних і не дуже. Для забезпечення громадського порядку було залучено понад 430 співробітників поліції і 240 військовослужбовців. У заході взяли участь близько 500 учасників з різних регіонів країни. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіціі.

Так, повідомляється, що під час акції агресивно налаштовані молоді люди намагалися кидати петарди і яйця в активістів.

За порушення громадської безпеки та громадського порядку було затримано три людини, серед них одна особа, дістала зброю і направила в бік учасників заходу. Порушники доставлені до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області для дачі пояснень.

Співробітники поліції вилучили предмет, зовні схожий на пістолет "Флобер", його направлять на проведення експертизи в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Наразі на двох 39-річних місцевих жителів складені адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, в соціальних мережах бурхливо обговорювали перформанс ЛГБТ-активістів, які пронесли на дроні райдужний прапор на тлі меча Батьківщини-матері. Народні депутати Олег Волошин та Олександр Дубінський назвали ситуацію "проявом цинізму".

Раніше громадська організація "КиївПрайд" запустила флешмоб до Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні.

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