підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 вересня 2020, неділя, 22:04 5
Силові структури 2020-09-21T00:51:53+03:00
Українські Новини
Під час Прайду в Запоріжжі поліція затримала радикала з пістолетом

Під час Прайду в Запоріжжі поліція затримала радикала з пістолетом

Елена Новикова
ЛГБТ, прайд, ЛГБТ-спільнота, ЗапоріжжяПрайд
ЛГБТ-прайд в Запорожье. Фото: Нацполиция
ЛГБТ-прайд в Запорожье. Фото: Нацполиция

Сьогодні, 20 вересня, під час акції ЗапоріжжяПрайд-2020 правоохоронці затримали трьох чоловіків, один з яких був зі зброєю, в той час, як автовиробники підтримали ЛГБТ і отримали тисячі коментарів – схвальних і не дуже. Для забезпечення громадського порядку було залучено понад 430 співробітників поліції і 240 військовослужбовців. У заході взяли участь близько 500 учасників з різних регіонів країни. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіціі.

Так, повідомляється, що під час акції агресивно налаштовані молоді люди намагалися кидати петарди і яйця в активістів.

За порушення громадської безпеки та громадського порядку було затримано три людини, серед них одна особа, дістала зброю і направила в бік учасників заходу. Порушники доставлені до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області для дачі пояснень.

Співробітники поліції вилучили предмет, зовні схожий на пістолет "Флобер", його направлять на проведення експертизи в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Наразі на двох 39-річних місцевих жителів складені адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, в соціальних мережах бурхливо обговорювали перформанс ЛГБТ-активістів, які пронесли на дроні райдужний прапор на тлі меча Батьківщини-матері. Народні депутати Олег Волошин та Олександр Дубінський назвали ситуацію "проявом цинізму".

Раніше громадська організація "КиївПрайд" запустила флешмоб до Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні.

Більше новин про: ЛГБТ прайд ЛГБТ-спільнота ЗапоріжжяПрайд

Міністр фінансів Марченко вважає реалістичним зростання ВВП в 2021 на рівні 4,6%
Новини
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвав попередню причину вибуху на заводі в Києві 23:31
Під час Прайду в Запоріжжі поліція затримала радикала з пістолетом 22:04
Другий день святкування Рош га-Шана завершився спокійно, — Нацполіція 21:51
У ЗСУ зафіксували десятий летальний випадок від COVID-19 21:32
Міністр фінансів Марченко вважає реалістичним зростання ВВП в 2021 на рівні 4,6% 20:45
більше новин
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
У парку "Володимирська гірка" мер Кличко відкрив новий фонтан з Архистратигом Михаїлом 18:09
Кредитори заборонили Україні знижувати податки, — Ігор Палиця 19:15
У разі "виборів без Кернеса" вирішальним буде думка Ярославського, - експерт 10:07
Під час Прайду в Запоріжжі поліція затримала радикала з пістолетом 22:04
Мешканці Одещини вимагають від влади навести порядок з безпекою в порту "Південний" 16:17
більше новин
В Україні оновлено карантинні зони. В яких регіонах посилять обмеження 09:00
Сьогодні розпочнуться матчі 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Де дивитись 10:45
Смертність від коронавірусу за останню добу впала майже на третину 10:40
Які країни віднесені в "червону зону". МОЗ оприлюднило новий список 15:34 Інфографіка
Мешканці Одещини вимагають від влади навести порядок з безпекою в порту "Південний" 16:17
більше новин
У ЗСУ зафіксували десятий летальний випадок від COVID-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok