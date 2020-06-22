підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 червня 2020, понеділок, 14:24 9
Суспільство 2020-06-22T15:03:02+03:00
Українські Новини
"Ганьба і цинізм". Соцмережі "вибухнули" від прапора ЛГБТ на пам'ятник Батьківщині-матері

"Ганьба і цинізм". Соцмережі "вибухнули" від прапора ЛГБТ на пам'ятник Батьківщині-матері

Елизавета Кесельман
ЛГБТ, Реакція соцмереж, КиївПрайд, КиївПрайд2020
ЛГБТ активісти повісили прапор веселки на пам'ятник
ЛГБТ активісти повісили прапор веселки на пам'ятник "Батьківщина-мати". Скріншот: facebook/KyivPride

Після того, як на пам'ятнику "Батьківщина-мати" з'явився райдужний прапор, у соціальних мережах бурхливо обговорюють вчорашній інцидент з боку ЛГБТ-активістів. 

Депутати верховної Ради Олег Волошин та Олександр Дубінський відреагували на ситуацію, назвавши це "проявом циннизма" і оскверненням пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Однак на цьому обговорення не припинилися. Користувачі соціальних мереж гнівно звинувачують ЛГБТ-активістів у нетактовності і неповазі до своєї країни.

Так, колишній міністр юстиції Олена Лукаш на своїй сторінці в Facebook заявила, що вчинок з боку активістів ЛГБТ-спільноти є нічим іншим, як оскверненням. І ті, хто вирішив осквернити пам'ятник Перемоги прапором, підкреслює їх сексуальні уподобання, не ЛГБТ-спільноту, а "справжні п***си".

"Вони – справжні п-ѪѪѪ -си, що посміли ототожнити і навіть спробувати поєднати разом Героїзм народу і прапор своїх статевих потягів. ОтморозѮѮки, не розуміють нічого. Хвиля презирства і ненависті. Це все, чого ви досягли. І орієнтація у вас - не лгбт. Орієнтація у вас – подѰѺонки", – заявила Лукаш.

Коментар Олени Лукаш на facebookКоментар Олени Лукаш на facebook

Противники такої поведінки з боку представників ЛГБТ в коментарях зазначають, що "не за таку перемогу вмирали наші діди".

Коментар Алла Ратушна на facebookКоментар Алла Ратушна на facebook

Коментар новинного веб-сайтуКоментар новинного веб-сайту "Новини України" на facebook

Коментар Тетяни Дикун на facebookКоментар Тетяни Дикун на facebook

В той час, деякі користувачі соцмереж виступили на захист прав ЛГБТ-активістів, аргументиров вчинок співтовариства тим, що під час Другої світової війни фашисти на такому ж рівні знищували представників ЛГБТ, як і інших соціальних груп".

Коментар Ольги Палій на facebookКоментар Ольги Палій на facebook

"Прапор не вішали на скульптуру. Його пронесли на дрон повз пам'ятника і сфотографували. Мама може прийняти своїх дітей будь-якими. Мама зрозуміє їх. Тому що любить. Так само і Україна має прийняти кожну людину — ким і як бути, кого і як любити. В цьому і є рівність, повага, толерантність. В цьому і є любов, в загальнолюдському розумінні. Ми нагадали про це разом з Київпрайд і Dronarium, символічно пронісши в небі веселковий прапор поруч з монументом "Батьківщина-Мати", — пояснили організатори сенс фото.

Як повідомляли Українські Новини, громадська організація "Київпрайд" запустила флешмоб до Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні.

Більше новин про: ЛГБТ Реакція соцмереж КиївПрайд КиївПрайд2020

Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році
У Києві третій день поспіль падає захворюваність коронавірусом
Новини
Зеленський хоче дозволити випускникам шкіл з Донбасу та Криму вступати до вишів без ЗНО 15:08
Fitch знизив рейтинг життєздатності Укрексімбанку з B - до ССС+ 14:48
"Нафтогаз" знизив ціну для населення на газ майже на 6% на червень 14:26
Туреччина пропонує купувати страхові пакети на випадок коронавірусу в своїх аеропортах 14:25
У регіональних філіях "Суспільного" проти нової концепції регіонального мовлення 14:25
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
Активісти заявили про спроби дискредитації з боку забудовників Зубика і Кучера та "смотрящого" Комарницького 12:34
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в Україні 09:00
Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році 13:27
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
більше новин
В Одесі відсьогодні посилили карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok