"Ганьба і цинізм". Соцмережі "вибухнули" від прапора ЛГБТ на пам'ятник Батьківщині-матері

Після того, як на пам'ятнику "Батьківщина-мати" з'явився райдужний прапор, у соціальних мережах бурхливо обговорюють вчорашній інцидент з боку ЛГБТ-активістів.

Депутати верховної Ради Олег Волошин та Олександр Дубінський відреагували на ситуацію, назвавши це "проявом циннизма" і оскверненням пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Однак на цьому обговорення не припинилися. Користувачі соціальних мереж гнівно звинувачують ЛГБТ-активістів у нетактовності і неповазі до своєї країни.

Так, колишній міністр юстиції Олена Лукаш на своїй сторінці в Facebook заявила, що вчинок з боку активістів ЛГБТ-спільноти є нічим іншим, як оскверненням. І ті, хто вирішив осквернити пам'ятник Перемоги прапором, підкреслює їх сексуальні уподобання, не ЛГБТ-спільноту, а "справжні п***си".

"Вони – справжні п-ѪѪѪ -си, що посміли ототожнити і навіть спробувати поєднати разом Героїзм народу і прапор своїх статевих потягів. ОтморозѮѮки, не розуміють нічого. Хвиля презирства і ненависті. Це все, чого ви досягли. І орієнтація у вас - не лгбт. Орієнтація у вас – подѰѺонки", – заявила Лукаш.

Коментар Олени Лукаш на facebook

Противники такої поведінки з боку представників ЛГБТ в коментарях зазначають, що "не за таку перемогу вмирали наші діди".

Коментар Алла Ратушна на facebook

Коментар новинного веб-сайту "Новини України" на facebook

Коментар Тетяни Дикун на facebook

В той час, деякі користувачі соцмереж виступили на захист прав ЛГБТ-активістів, аргументиров вчинок співтовариства тим, що під час Другої світової війни фашисти на такому ж рівні знищували представників ЛГБТ, як і інших соціальних груп".

Коментар Ольги Палій на facebook

"Прапор не вішали на скульптуру. Його пронесли на дрон повз пам'ятника і сфотографували. Мама може прийняти своїх дітей будь-якими. Мама зрозуміє їх. Тому що любить. Так само і Україна має прийняти кожну людину — ким і як бути, кого і як любити. В цьому і є рівність, повага, толерантність. В цьому і є любов, в загальнолюдському розумінні. Ми нагадали про це разом з Київпрайд і Dronarium, символічно пронісши в небі веселковий прапор поруч з монументом "Батьківщина-Мати", — пояснили організатори сенс фото.

Як повідомляли Українські Новини, громадська організація "Київпрайд" запустила флешмоб до Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні.