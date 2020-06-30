Автовиробники підтримали ЛГБТ і отримали тисячі коментарів – схвальних і не дуже

Тоді як у Києві активісти ЛГБТ-руху запустили дрон з райдужним прапором на тлі Батьківщини-матері в Києві, у всьому світі автоконцерни на честь "Місяця прайду", присвяченого видимості ЛГБТ, стали змінювати кольори своїх логотипів на веселкові.

Так, німецький автоконцерн BMW вирішив підтримати рух і змінив кольори логотипу з чорного на веселковий. Це спричинило бурхливу реакцію соцмереж: як позитивну, так і не дуже. Наразі пост BMW Facebook зібрав 238 тис. лайків і 56 тис. коментарів, частина з яких негативні.

Логотип BMW у Facebook

На своїй сторінці в Facebook компанія BMW написала, що вірить у відкриту культуру, в якій ніхто не повинен зазнавати пригноблення через походження, кольору шкіри, національності, статі, релігії, віку або недієздатності. Колір логотипу поміняли на сторінках BMW в Instagram і Twitter.

Скріншот сторінки BMW у Facebook

BMW заявили, що не визнають дискримінацію за походженням, кольором шкіри, національності, статі, релігії, інвалідності або віком. Тому в соцмережах бренду з'явився логотип, де замість сірого фону на задньому плані з'явився райдужний прапор.

В соціальних мережах до ініціативи автоконцерну поставилися позитивно.

Скріншот поста Олесі Писаренко в Facebook

Але були і ті, хто ідею BMW не оцінив.

Коментарі під постом BMW

Також свій логотип в соціальній мережі змінила компанія Mercedes-Benz. У Facebook вони розмістили картинку, де машини Mercedes і утворили веселковий прапор.

Компанія "Мерседес" теж змінила логотип

Toyota опублікувала фотографії в своїх акаунтах на підтримку ЛГБТ.

United By Pride 🏳️🌈 #LetsGoPlaces pic.twitter.com/VGKlTqRZC0

— Toyota USA (@Toyota) June 26, 2020

Компанія Jeep опублікувала короткі відеоролики. На одному з них щасливі жінки цілуються біля багаття.

Exclusively inclusive. #Pride📸: @laurenholsen pic.twitter.com/UUx8ktPxpK

— Jeep (@Jeep) June 22, 2020

Нагадаємо, зараз у більшості країн проходить марш на підтримку представників ЛГБТ-спільнот. Його влаштовують щороку після того, як у Нью-Йорку відбулися масові заворушення після поліцейського захоплення гей-бару. В Україні в цьому році "Київ-Прайд" проходив онлайн.

Як повідомляли Українські Новини, в соціальних мережах бурхливо обговорювали перформанс ЛГБТ-активістів, які пронесли на дроні райдужний прапор на тлі меча Батьківщини-матері. Народні депутати Олег Волошин та Олександр Дубінський назвали ситуацію "проявом цинізму".

Раніше громадська організація "КиївПрайд" запустила флешмоб до Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні.