На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, влаштувавши провокації біля Новогригорівки

Минулої доби, 17 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі бойовики знову порушили встановлений 27 липня режим повного припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксували у Новогригорівці.

"Неприцільні постріли не уявляли загрози життю і здоров'ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку супротивника.

"Пострілами з підствольного гранатомета ворог провокував наших військових поблизу населеного пункту Водяне. На всіх ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався в повному обсязі. Військовослужбовці Об'єднаних сил на свідому провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає", - додали в штабі.

Як повідомляли Українські Новини, 16 вересня бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні операції Об'єднаних сил (ООС). Крім того, український військовослужбовець загинув через необережне поводження з гранатою.

Також наслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранені полковник і прессекретар однієї з бригад операції Об'єднаних сил (ООС).

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