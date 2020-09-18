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18 вересня 2020, пʼятниця, 08:57 11
Силові структури 2020-09-18T11:00:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, влаштувавши провокації біля Новогригорівки

На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, влаштувавши провокації біля Новогригорівки

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, перемир'я, обстріли в зоні ООС, Припинення вогню, режим припинення вогню на Донбасі
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Минулої доби, 17 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі бойовики знову порушили встановлений 27 липня режим повного припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксували у Новогригорівці. 

"Неприцільні постріли не уявляли загрози життю і здоров'ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку супротивника. 

"Пострілами з підствольного гранатомета ворог провокував наших військових поблизу населеного пункту Водяне. На всіх ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався в повному обсязі. Військовослужбовці Об'єднаних сил на свідому провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає", - додали в штабі.

Як повідомляли Українські Новини, 16 вересня бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні операції Об'єднаних сил (ООС). Крім того, український військовослужбовець загинув через необережне поводження з гранатою.

Також наслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранені полковник і прессекретар однієї з бригад операції Об'єднаних сил (ООС).

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