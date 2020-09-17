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17 вересня 2020, четвер, 09:53 10
Силові структури 2020-09-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета і стрілецької зброї

Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета і стрілецької зброї

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, ЗСУ, Міноборони, Бойовики
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/

Тоді як Кабінет Міністрів відніс село Заїченко в Донецькій області до непідконтрольних населених пунктів, бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) 16 вересня, український військовослужбовець загинув через необережне поводження з гранатою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"За минулу добу, 16 вересня, в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення збройними формуваннями Російської Федерації режиму припинення вогню", - зазначено в ньому.

Зафіксовано постріл із підствольного гранатомета поблизу Катеринівки і "неприцільний" вогонь зі стрілецької зброї в районі Водяного.

В повідомленні сказано, що вони не становили загрози, тому підрозділи ООС не застосовували зброю у відповідь.

"Бойових втрат і поранень серед українських захисників внаслідок пострілів немає. На жаль, в районі Новотошківського загинув один український захисник внаслідок необережного поводження з гранатою", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби порушень режиму тиші не зафіксовано.

Як повідомляли Українськi Новини 15 вересня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС, 3 військових поранені через підрив на гранаті.

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Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета і стрілецької зброї
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