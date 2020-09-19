В Києві захворюваність на коронавірус за добу різко зросла

За останню добу кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 18 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 400 осіб до 19 140, померлих - на 8 до 312.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість хворих коронавірусів в Києві збільшується. Упродовж минулої доби вірус виявили у 400 осіб. Померли 8 хворих. Всього коронавірус забрав життя 312 киян. На сьогодні в столиці вже 19 140 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Захворіли 199 жінок у віці від 18 до 83 років, 165 чоловіків у віці від 17 до 87 років, 13 дівчаток від 2 місяців до 16 років і 23 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Захворіли в тому числі і 12 медіиків. В лікарні столиці госпіталізували за минулу добу 65 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 86 осіб. Всього коронавірус подолали 5 828 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 82, в Оболонському - 57, в Дарницькому районі - 50 випадків", - додав Кличко.

Як повідомляли Українськi Новини, 18 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 240 до 172 712.

Тим часом в Україні оновлено карантинне зонування.

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