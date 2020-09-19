Киев и 20 областей не готовы к ослаблению карантина

В то время, как Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 сентября во время заседания обновила карантинные зоны в Украине, по состоянию на субботу, 19 сентября, в Украине к ослаблению карантина не готовы город Киев и 2о областей.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передают Українські Новини.

Так, на сегодняшний день к ослаблению карантина не готовы Киев, а также Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Во всех этих областях количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Кроме того, в городе Киеве, а также в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях загруженность коек – более 50%.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве заболеваемость коронавирусом резко увеличилась. За сутки 400 новых случаев после того, как с 14 сентября Киев отнесен к "оранжевой зоне" эпидопасности.

Кроме того, в Украине за сутки заболеваемость коронавирусом увеличилась, а смертность упала почти на треть.

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