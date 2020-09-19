Смертність від коронавірусу за останню добу впала майже на третину

За останню добу 18 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 240 до 172 712, кількість померлих від захворювання - на 48 осіб до 3 516 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 0, 37%, нових летальних випадків - зменшилася на 29,4%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, за станом на ранок 18 вересня в Україні зареєстровано 172 712 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 516 летальних, 76 754 особи одужали.

За добу зафіксовано 3 240 нових випадків захворювання, одужали 1 268 осіб, померло 48 осіб.

Таким чином, 18 вересня показник нових хворих за добу був вище, ніж видужали - 3 240 проти 1 268.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що видужали, і померлих) на ранок 18 вересня становила 92 442 осіб, що на 2,1% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (19 140), Львівській (18 129) та Харківській областях (14 464).

У Чернівецькій області зафіксовано 12 917 випадків коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 12 212 випадків, в Одеській - 11 205, у Тернопільській - 11 016, у Рівненській - 11 015, в Закарпатській - 9 110, у Київській - 7 611, в Волинській - 6 783, у Вінницькій - 5 200, у Житомирській - 4 931, у Хмельницькій - 4 481, у Дніпропетровській - 3 878 випадків.

3 188 випадків виявлено в Чернігівській області, 2 983 випадки - в Черкаській 2 916 випадків - в Сумській, 2 829 випадків - в Запорізькій, 2 374 випадки - в Миколаївській 2 371 випадок - в Донецькій, 1 461 випадок - в Полтавській, 973 випадки - в Кіровоградській, 790 випадків - в Херсонській і 735 випадків - в Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні оновлено карантинне зонування.

Також Кабінет Міністрів змінив критерій віднесення регионів до "червоної зони" епіднебезпеки.

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