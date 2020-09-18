підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 вересня 2020, пʼятниця, 19:03 6
Економіка 2020-09-18T19:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня з понеділка знову подешевшає. Офіційний курс нацвалюти

Гривня з понеділка знову подешевшає. Офіційний курс нацвалюти

Кира Молчанова
Курс, Курс НБУ, курс гривні, Офіційний курс
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк після недовгої стабілізації нацвалюти знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 вересня, на 5,91 коп. до 28,1718 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18-20 вересня, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,5304
1 долар США 28,1718
1 швейцарський франк 30,9461
10 єн 2,7001
10 російських рублів 3,7332

Як повідомляли Українськi Новини, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD,  підвищуючись четвертий тиждень поспіль.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18-20 вересня, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD  після того, як нацвалюта кілька тижнів дешевшала.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 7 коп. в п'ятницю знизився на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

Більше новин про: Курс Курс НБУ курс гривні Офіційний курс

Курс гривні на міжбанку знову знизився на 5 копійо...
Нацбанк продовжує знижувати курс гривні: скільки к...
Рубль дешевшає. Курс російської нацвалюти 17 верес...
Вперше за останні дні НБУ підвищив курс гривні. Оф...
Київ залишається в "помаранчевій зоні". До нього приєднуються Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ
Хасиди пішли з "Нових Яриловичів" на кордоні з Білоруссю, залишивши купи сміття
Новини
ДТП з двома вантажівками і мікроавтобусом. Фото: Патрульна поліція Київської області.
У ДТП під Києвом зіткнулися дві вантажівки і мікроавтобус. Один водій загинув 19:47
"Енергоатом" намагаються втягнути в інформаційні війни та публікують фейки, – Котін 19:46
Голова НААУ Ізовітова: До адвокатів почали відкрито ставитися як до перешкоди для винесення обвинувальних вироків 19:23
Гривня з понеділка знову подешевшає. Офіційний курс нацвалюти 19:03
МЗС Франції спростило процедуру отримання віз одній категорії іноземців 19:02
більше новин
Один рік війни НАБУ проти мене: 9 тис звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта" 12:11 Інфографіка
Асоціації ВДЕ будуть захищати зелену енергетику від Коломойського, - ЗМІ 13:13
У ВР подано законопроект №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на паливо, що знизить ціни на бензин 18:19
Уряд "банкрутує" єдине прибуткове енергетичне підприємство України "Укргідроенерго", - ЗМІ 14:55
більше новин
Область піднялась на 9-е місце в рейтингу розвитку регіонів, – чернігівський губернатор Прокопенко 17:09
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка 10:07 Документ
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу 10:21
На індексацію пенсій в 2021 році хочуть виділити 18 млрд гривень 11:27
більше новин
У Києві майже три сотні нових випадків коронавірусу: дані за районами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok