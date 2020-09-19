Гривна на выходных немного подорожала. Курс валют от НБУ

После подорожания доллара перед выходными, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,2007 1 доллар США 28,1127 1 швейцарский франк 30,8795 10 иен 2,6879 10 российских рублей 3,7406 1 евро 33,1744

Ранее Українські Новини писали, как менялся курс гривны за последнюю неделю.

Также с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

Кроме того, в пятницу, 18 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с 17 сентября, повысился на 1 копейку и составляет 3,34 гривен за 10 рублей.

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