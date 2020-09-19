подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 сентября 2020, суббота, 09:30 19
Экономика 2020-09-19T09:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна на выходных немного подорожала. Курс валют от НБУ

Гривна на выходных немного подорожала. Курс валют от НБУ

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс гривны
Курс гривны

После подорожания доллара перед выходными, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,2007
1 доллар США 28,1127
1 швейцарский франк 30,8795
10 иен 2,6879
10 российских рублей 3,7406
1 евро 33,1744

Ранее Українські Новини писали, как менялся курс гривны за последнюю неделю.

Также с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

Кроме того, в пятницу, 18 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с 17 сентября, повысился на 1 копейку и составляет 3,34 гривен за 10 рублей.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро

Гривна дешевеет. Как НБУ менял официальный курс на...
Курс доллара для платежных карт перед выходными по...
Гривна с понедельника снова возвращается к падению...
Четвертую неделю подряд доллар в обменниках продол...
В Украине обновлено карантинное зонирование. Полный список изменений
Полиция задержала подозреваемого в избиении Владимира Балуха: подробности
Новости
Гривна на выходных немного подорожала. Курс валют от НБУ 09:30
В Украине обновлено карантинное зонирование. Полный список изменений 09:00
Гривна дешевеет. Как НБУ менял официальный курс нацвалюты за неделю 08:30
И. о. директора ГБР Соколов второй месяц остается без зарплаты 08:00 Документ
Помощь на оплату коммуналки выросла. Где в Украине самые большие субсидии 06:00
больше новостей
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить до 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
Картофель в Украине дешевеет. Цены уже почти в полтора раза ниже, чем год назад 06:15
Таможня объявила войну "контрабандной гидре", – Резник 18:38
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером 10:15 Фото
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
Обсуждение скандальной ситуации с ампутированными ногами на сессии городского совета. Фото: скриншот YouTube
На Николаевщине женщине отдали ампутированные ноги ее мужа в пакете, так как центр утилизации разворовали 00:35 Видео
больше новостей
Силовики ловят в Умани хасидов-нелегалов. Паломников будут выдворять из страны
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok