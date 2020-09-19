У Київській області почала зростати захворюваність COVID-19

Кількість хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 в Київській області 18 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 135 осіб до 7 611, померлих - на 6 до 157.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 19 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 7 611 випадків захворювання коронавірусом. В тому числі у 617 дітей та у 900 медичних працівників", - сказано в ньому.

14 хворих госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, ще 121 особа перебуває на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 084 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 6 527 осіб.

Одужали всього 4 928 осіб, з них 415 дітей у віці від 1 місяця до 17 років.

За добу виписано 48 осіб, з них 3 дітей.

Всього за період епідемії в Київській області померли 157 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшло повідомлення про 6 летальних випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві захворюваність коронавірусом різко збільшилася. За добу 400 нових випадків.

Крім того, в Україні за добу захворюваність на коронавірус збільшилася, а смертність впала майже на третину.

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