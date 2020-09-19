підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 вересня 2020, субота, 14:43 6
Медицина 2020-09-19T15:30:01+03:00
Українські Новини
У Київській області почала зростати захворюваність COVID-19

У Київській області почала зростати захворюваність COVID-19

Елена Новикова
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Захворюваність на коронавірус, Коронавірус в Київській області, Одужання від коронавірусу, Розповсюдження коронавірусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Кількість хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 в Київській області 18 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 135 осіб до 7 611, померлих - на 6 до 157.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 19 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 7 611 випадків захворювання коронавірусом. В тому числі у 617 дітей та у 900 медичних працівників", - сказано в ньому.

14 хворих госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, ще 121 особа перебуває на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 084 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 6 527 осіб.

Одужали всього 4 928 осіб, з них 415 дітей у віці від 1 місяця до 17 років.

За добу виписано 48 осіб, з них 3 дітей.

Всього за період епідемії в Київській області померли 157 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшло повідомлення про 6 летальних випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві захворюваність коронавірусом різко збільшилася. За добу 400 нових випадків.

Крім того, в Україні за добу захворюваність на коронавірус збільшилася, а смертність впала майже на третину.

Більше новин про: Коронавірус Смерть від коронавірусу Захворюваність на коронавірус Коронавірус в Київській області Одужання від коронавірусу Розповсюдження коронавірусу

В Києві захворюваність на коронавірус за добу різк...
У Київській області за добу збільшилася смертність...
У 7 разів вище, ніж середній показник в Україні. Д...
У Києві за останню добу 11 людей померли від корон...
В Києві захворюваність на коронавірус за добу різко зросла
Голова Мінфіну Марченко прокоментував можливість дефолту
Новини
Мешканці Одещини вимагають від влади навести порядок з безпекою в порту "Південний" 16:17
У Київській області почала зростати захворюваність COVID-19 14:43
"За майбутнє" вимагає повернути та посилити відповідальність забудовників за будівництво соцінфраструктури 14:06
Силовики на прохання ЦВК оцінили безпеку проведення на лінії розмежування виборів 25 жовтня 13:29
В Києві захворюваність на коронавірус за добу різко зросла 13:00
більше новин
Один рік війни НАБУ проти мене: 9 тис звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
У ВР подано законопроект №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на паливо, що знизить ціни на бензин 18:19
Уряд "банкрутує" єдине прибуткове енергетичне підприємство України "Укргідроенерго", - ЗМІ 14:55
Тютюн під контролем. Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів 11:41
Всі кандидати від "Євросолідарності" в Київраду – професіонали з досвідом управлінської роботи, - Володимир Прокопів 18:53
більше новин
Область піднялась на 9-е місце в рейтингу розвитку регіонів, – чернігівський губернатор Прокопенко 17:09
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу 10:21
На індексацію пенсій в 2021 році хочуть виділити 18 млрд гривень 11:27
За серпень Баканов заробив 93 тисячі гривень з надбавками і преміями 12:00
Хасиди. Скріншот відео
Співають пісні і хворіють на коронавірус: хасиди не залишають "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю 09:58
більше новин
У Київській області почала зростати захворюваність COVID-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok