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28 серпня 2020, пʼятниця, 10:11 24 Карта
Політика 2020-08-28T13:45:06+03:00
Українські Новини
Коронавірус в Україні: хто потрапив в нові "червоні" і "помаранчеві" зони

Коронавірус в Україні: хто потрапив в нові "червоні" і "помаранчеві" зони

Константин Долгий
Карантин, Коронавірус, червона зона, зони карантину
Зони карантину. Фото: pixabay
Зони карантину. Фото: pixabay

Державна комісія з питань ТЕБ та надзвичайних ситуацій відновила розміщення зон карантину на тлі продовження в Україні адаптивного карантину ще на два місяці через погіршилася епідеміологічної обстановки. Нововведення запрацюють з понеділка, 31 серпня . Про це повідомляють Українські новини з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Регіони країни були розділені на чотири зони залежно від ситуації з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону".

У "червоній" зону потрапили:

Івано-Франківська область:

  • Івано-Франківськ;
  • Калуш;
  • Коломия;
  • Городенківський район;
  • Косівський район;
  • Тисменицкий район.

Одеська область:

  • Біляївка;
  • Ізмаїл.

Рівненська область:

  • Дубно;
  • Острог;
  • Костопільський район;
  • Радивилівський район.

Тернопольская область:

  • Бережани;
  • Чортків;
  • Бережанський район.

Чернівецька область:

  • Вижницький район;
  • Глибоцький район;
  • Заставновський район;
  • Кицманський район;
  • Новоселицький район.

В "помаранчеву" зону попали:
Волинська область:

  • Луцьк;
  • Владимир-Волинський;
  • Луцький район;
  • Маневицький район.

Житомирская область:

  • Коростень;
  • Житомирський район;
  • Коростенський район.

Закарпатська область:

  • Ужгород;
  • Мукачево;
  • Чоп;
  • Виноградівський район;
  • Міжгірський район;
  • Перечинський район;
  • Тячівський район;
  • Ужгородський район.

Івано-Франковская область:

  • Болехів;
  • Бурштин;
  • Яремче;
  • Богородчанський район;
  • Верховинський район;
  • Галицький район;
  • Долинський район;
  • Калуський район;
  • Коломийський район;
  • Надвірнянський район;
  • Рогатинський район;
  • Рожнятівський район;
  • Снятинський район;
  • Тлумацький район.

Київська область:

  • Березань;
  • Києво-Святошинський район.

Львівська область:

  • Львів;
  • Моршин;
  • Самбор;
  • Жовківський район;
  • Пустомитівський район;
  • Яворівський район.

Одеська область:

  • Черноморськ;
  • Болградський район;
  • Овідіопольський район;
  • Тарутинський район.

Рівненська область:

  • Вараш;
  • Гощанський район;
  • Демидівський район;
  • Дубенський район;
  • Зарічненьский район;
  • Здолбунівський район;
  • Корецький район;
  • Острозький район;
  • Рівненьский район.

Сумськая область:

  • Суми.

Тернопільська область:

  • Тернопіль;
  • Бучацький район;
  • Гусятинський район;
  • Заліщицький район;
  • Збаразький район;
  • Казовський район;
  • Лановецький район;
  • Монастириський район;
  • Теребовлянський район;
  • Тернопільський район;
  • Чертковский район.

Харьківська область:

  • Харьків;
  • Богодухівський район.

Хмельницька область:

  • Волочиський район.

Чернівецька область:

  • Новодністровськ
  • Герцаївський район;
  • Кельменецький район;
  • Путильський район;
  • Сокирянський район;
  • Сторожинецький район;
  • Хотинський район.

Чернігівська область:

  • Бобровицький район.

Нагадаємо, що в регіонах, де був встановлений "червоний" рівень карантину, заборонена робота громадського транспорту, закладів громадського харчування та навчальних закладів.

"Помаранчевий" рівень накладає заборону на проведення заходів за участю великої кількості людей, на роботу розважальних закладів у пізній час доби. Припинено діяльність готелів, спортзалів і дитячих оздоровчих закладів.

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Як повідомляли Українські новини, Кабмін був змушений розширити "червону" зону карантину через стрімке погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як буде проходити навчальний процес в умовах пандемії коронавируса.

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