Бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі

Бойовики в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю, 18 вересня, 2 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "З початку поточної доби, 18 вересня, збройні формування Росії вчергове порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, здійснивши постріли в бік українських позицій. Так, поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував наших військових з підствольного гранатомета. У той же час поблизу Новотошківського - з великокаліберного кулемета", - йдеться у ньому. На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу ООС бойових втрат і поранень у результаті ворожих пострілів немає. На інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі. Крім того недалеко від населеного пункту Залізне військовослужбовці локалізували вогнище загоряння сухої трави. Загрози розповсюдження вогню немає. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, у результаті чого один український захисник отримав легке поранення. "... для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Протягом доби вони відремонтували 4 будинки, на 16 об'єктах роботи ще тривають. Крім того, саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджено більше 11 гектарів території в прифронтовому районі і передано на знищення 69 знайдених вибухонебезпечних предметів", - додано в повідомленні. Як повідомляли Українськi Новини, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 17 вересня, втрат серед українських військовослужбовців немає. 16 вересня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета і стрілецької зброї. Також 15 вересня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС, 3 військових поранені через підрив на гранаті.