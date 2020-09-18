підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 вересня 2020, пʼятниця, 23:46 8
Суспільство 2020-09-19T00:30:02+03:00
Українські Новини
Бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі

Бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі

Кира Молчанова
ООС, Ситуація в зоні ООС, Бойовики, Обстріли, Режим тиші, Бойовики на Донбасі, режим припинення вогню на Донбасі
Донбас. Військові. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
Донбас. Військові. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Бойовики в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю, 18 вересня, 2 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби, 18 вересня, збройні формування Росії вчергове порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, здійснивши постріли в бік українських позицій. Так, поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував наших військових з підствольного гранатомета. У той же час поблизу Новотошківського - з великокаліберного кулемета", - йдеться у ньому.

На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу ООС бойових втрат і поранень у результаті ворожих пострілів немає.

На інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі.

Крім того недалеко від населеного пункту Залізне військовослужбовці локалізували вогнище загоряння сухої трави.

Загрози розповсюдження вогню немає.

Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, у результаті чого один український захисник отримав легке поранення.

"... для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Протягом доби вони відремонтували 4 будинки, на 16 об'єктах роботи ще тривають. Крім того, саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджено більше 11 гектарів території в прифронтовому районі і передано на знищення 69 знайдених вибухонебезпечних предметів", - додано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 17 вересня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

16 вересня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета і стрілецької зброї.

Також 15 вересня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС, 3  військових поранені через підрив на гранаті.

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС Бойовики Обстріли Режим тиші Бойовики на Донбасі режим припинення вогню на Донбасі

На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, влаш...
Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатомет...
"Це виглядає як дезінформаційна кампанія". Єрмак п...
Україна закликала Росію приєднатися до інспекції в...
Київ залишається в "помаранчевій зоні". До нього приєднуються Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ
Хасиди пішли з "Нових Яриловичів" на кордоні з Білоруссю, залишивши купи сміття
Новини
Вночі вдарять заморозки, вдень - шквали вітру: коли в Україну повернеться тепло 00:00 Інфографіка
Бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі 23:46
Через події в Білорусі Лукашенко відправив молодшого сина на навчання в Москву, — ЗМІ 23:27
Єрмак заперечує таємну угоду з урядом Росії 23:15
Поліція засекретила розслідування про підпал Tesla Богдана 22:46
більше новин
Один рік війни НАБУ проти мене: 9 тис звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта" 12:11 Інфографіка
Асоціації ВДЕ будуть захищати зелену енергетику від Коломойського, - ЗМІ 13:13
У ВР подано законопроект №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на паливо, що знизить ціни на бензин 18:19
Уряд "банкрутує" єдине прибуткове енергетичне підприємство України "Укргідроенерго", - ЗМІ 14:55
більше новин
Область піднялась на 9-е місце в рейтингу розвитку регіонів, – чернігівський губернатор Прокопенко 17:09
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка 10:07 Документ
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу 10:21
На індексацію пенсій в 2021 році хочуть виділити 18 млрд гривень 11:27
більше новин
У Києві майже три сотні нових випадків коронавірусу: дані за районами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok