Бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі

Бойовики в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю, 18 вересня, 2 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби, 18 вересня, збройні формування Росії вчергове порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, здійснивши постріли в бік українських позицій. Так, поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував наших військових з підствольного гранатомета. У той же час поблизу Новотошківського - з великокаліберного кулемета", - йдеться у ньому.

На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу ООС бойових втрат і поранень у результаті ворожих пострілів немає.

На інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі.

Крім того недалеко від населеного пункту Залізне військовослужбовці локалізували вогнище загоряння сухої трави.

Загрози розповсюдження вогню немає.

Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, у результаті чого один український захисник отримав легке поранення.

"... для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Протягом доби вони відремонтували 4 будинки, на 16 об'єктах роботи ще тривають. Крім того, саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджено більше 11 гектарів території в прифронтовому районі і передано на знищення 69 знайдених вибухонебезпечних предметів", - додано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 17 вересня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

16 вересня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета і стрілецької зброї.

Також 15 вересня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС, 3 військових поранені через підрив на гранаті.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини