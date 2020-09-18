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  • Через події в Білорусі Лукашенко відправив молодшого сина на навчання в Москву, — ЗМІ
18 вересня 2020, пʼятниця, 23:27 8
Європа 2020-09-19T00:45:02+03:00
Українські Новини
Через події в Білорусі Лукашенко відправив молодшого сина на навчання в Москву, — ЗМІ

Через події в Білорусі Лукашенко відправив молодшого сина на навчання в Москву, — ЗМІ

Константин Долгий
Білорусь, Олександр Лукашенко, протести в Білорусі, Микола Лукашенко
Микола Лукашенко. Фото: скріншот Youtube
Микола Лукашенко. Фото: скріншот Youtube

Тоді як Білорусь закрила кордони з Польщею і Литвою, а також посилила охорону державного кордону з Україною, молодшого сина президента Олександра Лукашенка Миколу перевезли до Москви, де він буде вчитися під вигаданим прізвищем.

Про це в п'ятницю, 18 вересня, повідомило видання Комсомольська Правда, посилаючись на власні джерела.

Як розповів виданню колишній співробітник КДБ Білорусі, який побажав залишитися анонімним, Микола Лукашенко забрав документи з ліцею при Білоруському державному університеті.

"Ще 4 вересня мої знайомі з КДБ бачили Колю в Мінську. А тепер його переправили в Москву в обстановці секретності", — розповів він.

З слів джерела, спочатку сина президента хотіли відправити вчитися в Європу або США, але після розмови Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним, було прийнято рішення про Москву.

"На перших порах Колю поселили в білоруському посольстві в Москві. Ситуація така, що треба думати про конспірацію. Тому прийнято правильне рішення, що Коля буде вчитися під вигаданим прізвищем ", — додав співрозмовник видання.

Як повідомляли Україснькі Новини, раніше Верховна Рада України офіційно не визнала результати президентських виборів в Білорусі і визнала їх недемократичний характер.

Також повідомлялося, що Олександр Лукашенко заявив про те, що Україна належить до тих країн, які прагнуть знищення Білорусі.

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