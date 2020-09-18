Поліція засекретила розслідування про підпал Tesla Богдана

Поліція провела низку слідчих дій в кримінальному провадженні про підпал автомобіля Tesla Model S з колишнім керівником Офісу Президента Володимира Зеленського Андрієм Богданом і засекретила розслідування.

Про це сказано у відповіді поліції Києва на запит Українських Новин.

"Інформуємо, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного пошкодження майна, а саме транспортного засобу Tesla Model S, шляхом підпалу. В цьому кримінальному провадженні з Богданом А. І. проведено низку слідчих дій", — сказано в ньому.

При цьому поліція відмовилася повідомляти подробиці розслідування, посилаючись на те, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише за письмовим дозволом слідчого чи прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

"Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи або осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення", — йдеться у відповіді.

Крім цього, поліція повідомила, що також розслідує підпал автомобіля Skoda Fabia, яким, з слів Богдана, користувався його водій.

"Крім того, слідчим відділом Святошинського управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного пошкодження майна, а саме транспортного засобу Skoda Fabia, шляхом підпалу. Стан розслідування кримінальних проваджень зазначеної категорії перебуває на контролі керівництва слідчого управління", — наголошується в відповіді.

Як повідомляли Українськi Новини, Богдан вважає підпал його автомобіля Tesla погрозою від влади.

Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів, що 11 серпня спалили 2 автомобілі, що належать йому, - Tesla Model S і Skoda Fabia, яким користувався його водій.

Після запису цього скандального інтерв'ю, Богдан заявив, що виїхав з України. У ЗМІ цю інформацію спростовують.

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