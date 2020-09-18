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18 вересня 2020, пʼятниця, 22:46 7
Силові структури 2020-09-19T00:30:03+03:00
Українські Новини
Поліція засекретила розслідування про підпал Tesla Богдана

Поліція засекретила розслідування про підпал Tesla Богдана

Кира Молчанова
Підпал, Розслідування, Підпал автомобіля, Андрій Богдан
Андрій Богдан. Скріншот відео
Андрій Богдан. Скріншот відео

Поліція провела низку слідчих дій в кримінальному провадженні про підпал автомобіля Tesla Model S з колишнім керівником Офісу Президента Володимира Зеленського Андрієм Богданом і засекретила розслідування.

Про це сказано у відповіді поліції Києва на запит Українських Новин.

"Інформуємо, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного пошкодження майна, а саме транспортного засобу Tesla Model S, шляхом підпалу. В цьому кримінальному провадженні з Богданом А. І. проведено низку слідчих дій", — сказано в ньому.

При цьому поліція відмовилася повідомляти подробиці розслідування, посилаючись на те, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише за письмовим дозволом слідчого чи прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

"Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи або осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення", — йдеться у відповіді.

Крім цього, поліція повідомила, що також розслідує підпал автомобіля Skoda Fabia, яким, з слів Богдана, користувався його водій.

"Крім того, слідчим відділом Святошинського управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного пошкодження майна, а саме транспортного засобу Skoda Fabia, шляхом підпалу. Стан розслідування кримінальних проваджень зазначеної категорії перебуває на контролі керівництва слідчого управління", — наголошується в відповіді.

Як повідомляли Українськi Новини, Богдан вважає підпал його автомобіля Tesla погрозою від влади.

Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів, що 11 серпня спалили 2 автомобілі, що належать йому, - Tesla Model S і Skoda Fabia, яким користувався його водій.

Після запису цього скандального інтерв'ю, Богдан заявив, що виїхав з України. У ЗМІ цю інформацію спростовують.

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