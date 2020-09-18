підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 вересня 2020, пʼятниця, 21:34 8
Суспільство 2020-09-18T22:00:01+03:00
Українські Новини
У 7 разів вище, ніж середній показник в Україні. Де найбільше хворіють на COVID-19

У 7 разів вище, ніж середній показник в Україні. Де найбільше хворіють на COVID-19

Кира Молчанова
МОЗ, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Захворюваність на коронавірус, Хворі на коронавірус
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

Найвищий показник захворюваності в Україні за останні 14 днів зафіксовано в Бережанах Тернопільської області він становив 699 на 100 тис. населення, що в 7 разів перевищує середній показник в Україні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Найвищий показник захворюваності за 14 днів на 100 тис. населення показують Бережани Тернопільської області - понад 699 на 100 тис. населення. Це в 17 разів перевищує базовий показник, який становить 40 на 100 тис. населення, і в 7 разів перевищує середній показник по Україні", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за останні 14 днів середня захворюваність в Україні становила 99,8 на 100 тис. населення.

За новими критеріями, до "червоної зони" з найбільшими обмежувальними заходами потрапляють адміністративні території, де показник захворюваності у 5 і більше разів перевищує середній по Україні.

Степанов також зазначив, що в Тернополі на сьогодні захворюваність у 4,97 разу перевищує середню по Україні за останні 14 днів, тобто хоча за новими критеріями він перенесений з "червоної" у "помаранчеву" зону, але дуже близький до повернення в "червону зону".

З слів міністра, з понеділка, 21 вересня, у "зеленій зоні" залишається 224 адміністративних одиниці, 335 у 20 областях повинні ввести або продовжити обмежувальні заходи.

Всього до "червоної зони", з урахуванням нових критеріїв, з 21 вересня віднесено 14 адміністративних одиниць, що на 23 менше за попередній тиждень.

Як повідомляли Українськi Новини, з 21 вересня Київ залишився в "помаранчевій зоні" епіднебезпеки, Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ переведені з "червоної зони" в "помаранчеву".

Крім того, в столиці 17 вересня стало на 134 заражених коронавірусів людини більше, ніж напередодні. Померло п'ятеро.

Більше новин про: МОЗ Коронавірус Пандемія коронавірусу Захворюваність на коронавірус Хворі на коронавірус

МОЗ скасувало обов'язкові тести на коронавірус для...
Британські вчені виявили 6 форм COVID-19, а також ...
МЗС Франції спростило процедуру отримання віз одні...
Кернеса перевезли в ту саму німецьку клініку, де л...
Київ залишається в "помаранчевій зоні". До нього приєднуються Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ
Хасиди пішли з "Нових Яриловичів" на кордоні з Білоруссю, залишивши купи сміття
Новини
Ще 30 столичних класів навчатимуться дистанційно 21:58
Перші заморозки накриють Україну сьогодні вночі 21:51
Україна на саміті в жовтні доєднається до "Зеленої Угоди" ЄС 21:48
У 7 разів вище, ніж середній показник в Україні. Де найбільше хворіють на COVID-19 21:34
Данилишин натякнув Рожковій на необхідність подати у відставку 21:29
більше новин
Один рік війни НАБУ проти мене: 9 тис звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта" 12:11 Інфографіка
Асоціації ВДЕ будуть захищати зелену енергетику від Коломойського, - ЗМІ 13:13
У ВР подано законопроект №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на паливо, що знизить ціни на бензин 18:19
Уряд "банкрутує" єдине прибуткове енергетичне підприємство України "Укргідроенерго", - ЗМІ 14:55
більше новин
Область піднялась на 9-е місце в рейтингу розвитку регіонів, – чернігівський губернатор Прокопенко 17:09
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка 10:07 Документ
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу 10:21
На індексацію пенсій в 2021 році хочуть виділити 18 млрд гривень 11:27
більше новин
У Києві майже три сотні нових випадків коронавірусу: дані за районами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok