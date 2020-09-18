У 7 разів вище, ніж середній показник в Україні. Де найбільше хворіють на COVID-19

Найвищий показник захворюваності в Україні за останні 14 днів зафіксовано в Бережанах Тернопільської області він становив 699 на 100 тис. населення, що в 7 разів перевищує середній показник в Україні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Найвищий показник захворюваності за 14 днів на 100 тис. населення показують Бережани Тернопільської області - понад 699 на 100 тис. населення. Це в 17 разів перевищує базовий показник, який становить 40 на 100 тис. населення, і в 7 разів перевищує середній показник по Україні", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за останні 14 днів середня захворюваність в Україні становила 99,8 на 100 тис. населення.

За новими критеріями, до "червоної зони" з найбільшими обмежувальними заходами потрапляють адміністративні території, де показник захворюваності у 5 і більше разів перевищує середній по Україні.

Степанов також зазначив, що в Тернополі на сьогодні захворюваність у 4,97 разу перевищує середню по Україні за останні 14 днів, тобто хоча за новими критеріями він перенесений з "червоної" у "помаранчеву" зону, але дуже близький до повернення в "червону зону".

З слів міністра, з понеділка, 21 вересня, у "зеленій зоні" залишається 224 адміністративних одиниці, 335 у 20 областях повинні ввести або продовжити обмежувальні заходи.

Всього до "червоної зони", з урахуванням нових критеріїв, з 21 вересня віднесено 14 адміністративних одиниць, що на 23 менше за попередній тиждень.

Як повідомляли Українськi Новини, з 21 вересня Київ залишився в "помаранчевій зоні" епіднебезпеки, Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ переведені з "червоної зони" в "помаранчеву".

Крім того, в столиці 17 вересня стало на 134 заражених коронавірусів людини більше, ніж напередодні. Померло п'ятеро.

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