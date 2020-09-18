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18 вересня 2020, пʼятниця, 11:30 12
Суспільство 2020-09-18T13:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві майже три сотні нових випадків коронавірусу: дані за районами

У Києві майже три сотні нових випадків коронавірусу: дані за районами

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, КМДА, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

Минулої доби, 17 вересня, в Києві кількість зафіксованих випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 291 людини до 18 740, померлих - на 8 до 304.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі! За минулу добу в Києві виявили 291 хворого на коронавірус. Вісім людей померли. Всього коронавірус забрав життя 304 киян. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 18 740", - написав він.

Так, захворіла 151 жінка у віці від 18 до 89 років, 119 чоловіків у віці від 18 до 91 року, 10 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 4 днів до 17 років.

Захворіли також 9 медиків.

У лікарні столиці потрапили 57 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Видужала за минулу добу 141 особа.

Всього коронавірус подолали 5 742 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 61, у Дніпровському районі - 40, а також 39 випадків в Дарницькому районі.

Коронавірус в Києві на ранок 18 вересня.Коронавірус в Києві на ранок 18 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, 16 вересня кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Києві збільшилася на 379 осіб до 18 449, а померлих - на 5 до 296.

Тим часом 17 вересня в Україні кількість випадків зараження коронавірусом збільшилася на 3 228 до 169 472, кількість померлих від захворювання - на 68 осіб до 3 468.

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