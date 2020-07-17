Вчені розкрили таємницю захоплення Стародавнього Єгипту

Історія Стародавнього Єгипту обростає легендами і здогадками з боку вчених і теологів. Так, днями археологи знайшли гробниці підданих цариці Клеопатри, яка, за їх версією, може привести їх до гробниці правительки Єгипту. Тим часом вчені розгадали таємницю захоплення Стародавнього Єгипту. Про це повідомляє ScienceAlert.

Вважалося, що сталося раптове вторгнення могутнього війська. Фараони Стародавнього Єгипту, можливо, були одними з найбільших вождів в історії людства, що правили над рікою Нілом близько трьох тисяч років. Але на короткий час вони втратили контроль над своїми самими родючими землями.

Згідно з давнім текстам, приблизно 3600 років тому гіксоси вторглися і захопили північний Єгипет у низки некомпетентних фараонів, вигнавши їх на невелику ділянку землі на півдні.

Вчені вивчили зразки емалі зубів 75 людей, які були поховані в стародавній столиці гіксосів Телль-ель-Даба в північно-східній дельті Нілу. Дослідники порівняли співвідношення ізотопів стронцію в зубах з сигнатурами ізотопів навколишнього середовища в Єгипті та інших регіонах.

Таким чином вони визначили, звідки походили люди, які жили в Телль-ель-Даба. Виявилося, що більшість населення не була місцевим - вони були мігрантами, які з певних причин переселилися в цю країну.

Вчені також з'ясували, що співвідношення корінного населення та мігрантів було порівнянно як в періоди правління єгипетських фараонів, так і після приходу до влади гіксосів. Ця модель не узгоджується з популярною версією про вторгнення сильного іноземного війська, яке прийшло з таємничої країни.

Експерти припустили, що припускають, що "вторгнення гіксосів" було м'яким і тривало довго, і вони поступово займали все більш важливі посади. Можливо, змінилося кілька поколінь, перш ніж гіксоси остаточно прийшли до влади.

Як повідомляли Українські Новини, в Єгипті було знайдено дві гробниці часів Римської імперії в оазисі Дахла.