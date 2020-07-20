Вчені заявили, що ультрафіолет здатний вбивати коронавірус за лічені секунди

Професор і експерт в Міланському державному університеті Маріо Клеричи заявив, що ультрафіолетове випромінювання сонячного спектру може швидко знищити коронавірусну інфекцію. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "РІА Новини.

За словами експерта, дослідниками було вміщено Sars-CoV-2 краплі води, щоб відтворити ефект, який виникає під час кашлю пацієнта з коронавірусом. Матеріали були піддані різним дозам сонячного випромінювання: в коротковолновому діапазоні (ультрафіолету З - УФ-С), довгохвильовому (УФА) і средньохвильового (УФ-В).

Як з'ясувалося, вплив ультрафіолету навіть в малих дозах призводить до інактивації вірусу протягом декількох секунд.

"Сонячні промені, які проникають влітку в земну атмосферу, здатні практично повністю вбивати вірус, який міститься в крапельках слини, які виникають під час кашлю або розмови з інфікованою людиною", - пояснив учений.

Однак не всі вчені впевнені в ефективності ультрафіолетового випромінювання. Деякі з них вважають, що ультрафіолет не знищує коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, вчені в США назвали найбільш ефективні типи масок, які захищають від коронавірусу.