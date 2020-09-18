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  • Середньоринкову вартість легкових авто пропонують знизити із 375 до 200 розмірів мінімальної зарплати
18 вересня 2020, пʼятниця, 20:23 9
Політика 2020-09-18T21:30:03+03:00
Українські Новини
Середньоринкову вартість легкових авто пропонують знизити із 375 до 200 розмірів мінімальної зарплати

Середньоринкову вартість легкових авто пропонують знизити із 375 до 200 розмірів мінімальної зарплати

Ольга Фандорина
автомобілі, Транспортний податок, законопроєкт
Автомобілі. Фото: pexels
Автомобілі. Фото: pexels

У той час, як українці вдвічі менше купували авто під час карантину, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів, які є об'єктом оподаткування транспортним податком, з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного ) року (у 2021 році поріг середньоринкової вартості зменшиться с 2 250 тис. гривень до 1 200 тис. гривень з урахуванням мінімальної заробітної плати 6 тис. гривень).

Про це йдеться у законопроєкті №4101, зареєстрованому 15 вересня, передають Українські Новини.

Зазначені зміни пропонуються у зв'язку з тим, що внаслідок збільшення розміру мінімальної заробітної платні у 2020 році перелік автомобілів, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, скоротився майже в 1,5 рази порівняно з 2019 роком, що призвело до зменшення кількості автомобілів, які підлягають обкладенню транспортним податком, і відповідно скорочення надходжень до місцевих бюджетів.

Крім того, у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної платні до 6 тис. гривень у 2021 році ще зменшиться кількість автомобілів, які підлягають оподаткуванню.

Як повідомляли Українськi Новини, за перший тиждень карантину українці почали масово купувати авто. На деякі моделі попит зріс на 112%. Також під час карантину нові комерційні автомобілі купували майже в два рази менше

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