Середньоринкову вартість легкових авто пропонують знизити із 375 до 200 розмірів мінімальної зарплати

У той час, як українці вдвічі менше купували авто під час карантину, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів, які є об'єктом оподаткування транспортним податком, з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного ) року (у 2021 році поріг середньоринкової вартості зменшиться с 2 250 тис. гривень до 1 200 тис. гривень з урахуванням мінімальної заробітної плати 6 тис. гривень).

Про це йдеться у законопроєкті №4101, зареєстрованому 15 вересня, передають Українські Новини.

Зазначені зміни пропонуються у зв'язку з тим, що внаслідок збільшення розміру мінімальної заробітної платні у 2020 році перелік автомобілів, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, скоротився майже в 1,5 рази порівняно з 2019 роком, що призвело до зменшення кількості автомобілів, які підлягають обкладенню транспортним податком, і відповідно скорочення надходжень до місцевих бюджетів.

Крім того, у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної платні до 6 тис. гривень у 2021 році ще зменшиться кількість автомобілів, які підлягають оподаткуванню.

Як повідомляли Українськi Новини, за перший тиждень карантину українці почали масово купувати авто. На деякі моделі попит зріс на 112%. Також під час карантину нові комерційні автомобілі купували майже в два рази менше.

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