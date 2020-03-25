За перший тиждень карантину українці почали масово купувати авто. На деякі моделі попит виріс на 112%

В той час, як Київ зупинив весь транспорт, продажі нових легкових автомобілів в Україні за перший тиждень карантину збільшилися на 74% порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомляється на сайті інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting, передають Українські Новини.

Так за період 16-22 березня продажі нових легкових автомобілів, порівняно з тижнем до карантину (9-15 березня), в середньому збільшилися на 74%.

На думку компанії, велику роль в цьому процесі зіграли коливання гривні, маркетингові акції, загальний ажіотаж і чутки про майбутній дефіцит автомобілів.

Низка операторів фіксували зростання продажів на 30, 90 і 121%.

Найбільше зростання відзначено в бюджетному сегменті, при цьому лідерство належить компанії Renault (+121%).

За березень компанія відзначає зростання на 36% у продажі нових легкових автомобілів.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2019 року порівняно з лютим 2018 року продажі нових легкових автомобілів знизилися на 2% до 5,7 тис. одиниць.

З 23 березня у Києві почала діяти заборона на користування громадським транспортом всім, крім працівників критично важливих сфер.