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06 травня 2020, середа, 07:00 3
Транспорт 2020-05-06T12:45:05+03:00
Українські Новини
Під час карантину нові комерційні автомобілі купували майже в 2 рази менше

Під час карантину нові комерційні автомобілі купували майже в 2 рази менше

Ирина Николенко
Карантин, Укравтопром, Автомобіль, купити авто, Комерційні автомобілі
У квітні продаж нових комерційних авто скоротився на 40%. Фото: pexels
У квітні продаж нових комерційних авто скоротився на 40%. Фото: pexels

Упродовж карантину у квітні скоротився продаж нових легкових автомобілів, а також зменшився продаж нових комерційних авто майже в два рази. Про це повідомили в прес-службі асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

Під час карантину, в квітні 2020, впав продаж нових комерційних автомобілів на 40% - до 519 одиниць в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У квітні найбільше купували автомобілі марки Renault, але загальний продаж по Україні також знизився на 37% до 139 одиниць.

На другому – Fiat. У квітні зареєстрували 58 авто, а це на 55% менше в порівнянні з 2019 роком.

У трійку лідерів увійшов Citroen. У квітні продали 54 машини, але порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді реєстрація авто цієї марки виросла більш ніж в 2 рази.

Також лідирує Ford, продаж авто цієї марки в квітні скоротилася на 18%, купили всього 44 одиниці.

У п'ятірку лідерів увійшли авто марки Peugeot. Реалізація автомобілів впала на 22%, всього купили 36 одиниць.

Також в повідомленні йдеться, що упродовж 2020 року всього в Україні купили близько 2,6 тис. нових комерційних автомобілів, а це на 22% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, у березні продаж нових комерційних авто скоротився на 41%, на ринку лідирували – Renault і Fiat.

Також на початку квітня реєстрація нових автомобілів впала на 64%.

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