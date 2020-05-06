Під час карантину нові комерційні автомобілі купували майже в 2 рази менше

Упродовж карантину у квітні скоротився продаж нових легкових автомобілів, а також зменшився продаж нових комерційних авто майже в два рази. Про це повідомили в прес-службі асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини. Під час карантину, в квітні 2020, впав продаж нових комерційних автомобілів на 40% - до 519 одиниць в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У квітні найбільше купували автомобілі марки Renault, але загальний продаж по Україні також знизився на 37% до 139 одиниць. На другому – Fiat. У квітні зареєстрували 58 авто, а це на 55% менше в порівнянні з 2019 роком. У трійку лідерів увійшов Citroen. У квітні продали 54 машини, але порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді реєстрація авто цієї марки виросла більш ніж в 2 рази. Також лідирує Ford, продаж авто цієї марки в квітні скоротилася на 18%, купили всього 44 одиниці. У п'ятірку лідерів увійшли авто марки Peugeot. Реалізація автомобілів впала на 22%, всього купили 36 одиниць. Також в повідомленні йдеться, що упродовж 2020 року всього в Україні купили близько 2,6 тис. нових комерційних автомобілів, а це на 22% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Як повідомляли Українські Новини, у березні продаж нових комерційних авто скоротився на 41%, на ринку лідирували – Renault і Fiat. Також на початку квітня реєстрація нових автомобілів впала на 64%.