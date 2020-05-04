Украинцы вдвое меньше покупали авто во время карантина

В то время, как в марте, за первую неделю карантина, продажа новых легковых авто выросла на 74% по сравнению с предыдущем месяцем, в апреле – упала почти в 2 раза по сравнению с 2019. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.

В апреле украинцы купили 3,7 тысяч единиц новых легковых авто. В то время на сайте "Укравтопрома" сообщается, что такие данные не являются антирекордом.

Итак, на рынке продаже авто, третий месяц подряд остаются три лидера:

Renault – в апреле украинцы зарегистрировали 771 автомобиль, что на 31% меньше, чем в апреле прошлого года.

На втором месте – Toyota. Продали 428, на 56% меньше чем годом ранее.

В тройку лидеров вошла KIA. В апреле зарегистрировали 259 авто, на 59% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019.

На четвертом месте BMW – в прошлом месяце продали 184 единиц, что на 11% меньне чем годом ранее.

На пятом SKODA – реализовали 180 авто, а это на 67% меньше по сравнению с апрелем 2019.

В ТОП-10 самых покупаемых марок авто вошли: MERCEDES-BENZ – 177 единиц (на 16% больше по сравнению с 2019), MAZDA – продали 173 авто (на 15% меньше чем в 2019), NISSAN – реализовали 133 авто (на 69 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019), PEUGEOT – в апреле зарегистрировано 131 единицу авто этой марки (на 33 % меньше 2019), HYUNDAI – продали 121 единицу (на 68% меньше чем в апреле 2019).

Также сообщается, что в марте самой продаваемой маркой авто стала Renault Duster – реализовали 278 единиц.

С января по апрель 2020 всего на украинском рынке зарегистрировали 23,9 тыс. единиц новых легковых автомобилей, а это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, за первую неделю апреля 2020 года реализация новых легковых авто упала на 64%. Кроме того, в Украине запустили сервис по заправке авто в рассрочку.