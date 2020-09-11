підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Під Києвом сталася масштабна ДТП з маршруткою: 5 загиблих, 20 травмованих
11 вересня 2020, пʼятниця, 10:00 11
Політика 2020-09-11T11:45:03+03:00
Українські Новини
Під Києвом сталася масштабна ДТП з маршруткою: 5 загиблих, 20 травмованих

Під Києвом сталася масштабна ДТП з маршруткою: 5 загиблих, 20 травмованих

Надежда Комендантова
ДТП, смертельна ДТП, постраждалі в ДТП
ДТП під Києвом. Фото: Патрульна поліція
ДТП під Києвом. Фото: Патрульна поліція

5 людей загинули, 20 госпіталізовано через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Київській області.

Про це сказано в повідомленні пресслужби патрульної поліції області, передають Українські Новини.

"На автодорозі "Київ - Харків - Довжанський" сталася аварія за участю 4 транспортних засобів: 5 людей загинули і 20 отримали травми", — сказано в ньому.

Зазначається, що в п'ятницю близько 4:00 на 47 км автодороги М-03 сталося зіткнення 4 транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика.

ДТП під Києвом.ДТП під Києвом. Фото: Патрульна поліція

За попередніми даними водій DAF FT95 рухався в бік столиці, скоїв зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого здійснив виїзд на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення ще з двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

Внаслідок ДТП 5 людей загинули, 20 отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

Наразі на місці працюють медики, рятувальники і слідчо-оперативна група поліції.

Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

Всі обставини ДТП з'ясовують слідчі.

Як повідомляли Українськi Новини, 3 людини загинули в потрійному ДТП під Києвом.

Також 4 людини загинули в ДТП у Івано-Франківській області

Більше новин про: ДТП смертельна ДТП постраждалі в ДТП

В Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі
Оновлені зони карантину. Де і як зміняться обмеження з понеділка
Новини
Суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити справу про підготовку держзаколоту, - Кузьмін 11:51
Курс російської нацвалюти 11 вересня не змінився 11:37
Поховання воїнів УНР та Галицької армії. Фото: news.vn.ua
У Вінниці виявили масштабне поховання воїнів УНР та Галицької армії 11:28
Курс долара в обмінниках зростає третій тиждень поспіль 11:17
На масштабному форумі "Кожен зможе!" у Запоріжжі "Слуга Народу" оголосила лідерів праймеріз 11:06
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
Коронавірус не перешкода: кого і в яких умовах очікує осінній призов-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok