Під Києвом сталася масштабна ДТП з маршруткою: 5 загиблих, 20 травмованих

5 людей загинули, 20 госпіталізовано через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Київській області.

Про це сказано в повідомленні пресслужби патрульної поліції області, передають Українські Новини.

"На автодорозі "Київ - Харків - Довжанський" сталася аварія за участю 4 транспортних засобів: 5 людей загинули і 20 отримали травми", — сказано в ньому.

Зазначається, що в п'ятницю близько 4:00 на 47 км автодороги М-03 сталося зіткнення 4 транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика.

ДТП під Києвом. Фото: Патрульна поліція

За попередніми даними водій DAF FT95 рухався в бік столиці, скоїв зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого здійснив виїзд на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення ще з двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

Внаслідок ДТП 5 людей загинули, 20 отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

Наразі на місці працюють медики, рятувальники і слідчо-оперативна група поліції.

Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

Всі обставини ДТП з'ясовують слідчі.

Як повідомляли Українськi Новини, 3 людини загинули в потрійному ДТП під Києвом.

Також 4 людини загинули в ДТП у Івано-Франківській області.

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