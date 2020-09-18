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18 вересня 2020, пʼятниця, 18:17 10
Суспільство 2020-09-18T19:45:02+03:00
Українські Новини
Спалах коронавірусу в монастирі УПЦ МП в Одесі. На карантині понад 80 осіб

Спалах коронавірусу в монастирі УПЦ МП в Одесі. На карантині понад 80 осіб

Константин Долгий
Коронавірус, Covid-19, Пандемія коронавірусу, коронавірус в монастирі
Хрест Української православної церкви МП. Фото: Sрutnik Молдова
Хрест Української православної церкви МП. Фото: Sрutnik Молдова

У Одесі у Свято-Успенському чоловічому монастирі УПЦ МП стався спалах коронавірусу, тоді як почесний Патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет (Денисенко) вилікувався від коронавірусної інфекції COVID-19.

Відповідну заяву зробив заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв, повідомляє видання Думська.

Співробітниками місцевої лабораторії були підтверджені 6 випадків зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 (збудник COVID-19) у чоловічому монастирі.

Були встановлені контактні особи, всього 88 людей. Зараз всі вони перебувають на карантині. Медики взяли у них біоматеріали для проведення тестів. З слів Дементьєва, результати будуть відомі до кінця поточного дня.

Зазначається, що всього на території Свято-Успенського чоловічого монастиря мешкає близько 300 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, захворювання COVID-19 стало причиною смерті 31-річного священика Діонісія з Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП в Миколаєві.

Також повідомлялося, діагноз COVID-19 поставили архієпископу Православної церкви України Онуфрію (Хавруку), який проходить лікування в реанімаційному відділенні.

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