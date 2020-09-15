У Чернівецького архієпископа Онуфрія діагностували коронавірус

Медики діагностували інфікування коронавірусною інфекцією у архієпископа Чернівецького і Кіцманського Онуфрія (Хаврука), тоді як почесний Патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет продовжує лікування від коронавірусу

Про це у вівторок, 15 вересня, на свій сторінці в Facebook написав єпископ ПЦУ Адріан (Кулик), передають Українські Новини.

"Ще один наш брат-архієрей вимагає молитовної підтримки і зцілення від Господа", - написав він.

Зазначається, що зараз архієпископ Чернівецький і Кіцманський Онуфрій в реанімаційному відділі лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше патріарх Філарет назвав одностатеві шлюби причиною виникнення коронавірусу. З його слів, пандемія стала покаранням людству за гріховність.

Крім того, за минулий день, 14 вересня, в Україні було виявлено майже 3 тис. нових випадків зараження коронавірусом нового типу, що на 18% більше, ніж днем раніше.

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