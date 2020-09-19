Сонячні ясні дні з морозними ночами: синоптик розповіла про погоду на вихідних

Атмосферний фронт, який приніс в Україну різке похолодання , йде на північний схід. Водночас на зміну антициклону прийде за прогнозом погоди на вихідні буде сонячно та тепло. Проте заморозки все очікуються вночі.

Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Хмарність потроху відтягується з України і на зміну приходить ясне небо", - повідомила вона.

За словами синоптика, в вихідні прийде сонячне потепління. Протягом дня в суботу-неділю очікується +17 +22 градуси, на півдні до +24 градусів.

Водночас, чисте небо вночі посилить вірогідність заморозків в більшості областей, крім південної частини України.

Водночас, в суботу на Сході України ще затримається сильний вітер.

Синоптична ситуація

У Києві 19-20 вересня дощів не буде. Ніч очікується холодною, +5 +8 градусів, в околицях очікуються заморозки 0-3 градуси, в денні години близько +20 градусів. Надалі, на тижні, ще потеплішає, опади малоймовірні.

"Тому сьогодні мерзнемо, завтра підставляємо щоки сонечку і починаємо затягувати стару пісню про посуху, заморозки, які не то літо, не то осені, помідори пропали, хіба це погода", - написала синоптик.

Нагадаємо, в жовтні в Україні очікується бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань до заморозків на грунті.

В цілому вересень прогнозували аномально спекотним.

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