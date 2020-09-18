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18 вересня 2020, пʼятниця, 05:50 6 Інфографіка
Життя 2020-09-18T06:45:03+03:00
Українські Новини
Арктичний холод з заморозками до -3 і шквалами вітру: прогноз до кінця тижня і вихідні

Арктичний холод з заморозками до -3 і шквалами вітру: прогноз до кінця тижня і вихідні

Надежда Комендантова
Погода, Заморозки, Прогноз погоди, Похолодання
Заморозки. Фото: tengrinews.kz
Заморозки. Фото: tengrinews.kz

В кінці тижня в Україну прийде різке похолодання, місцями пройдуть дощі після тривалого періоду антициклонної погоди в Україні зі спекою і відсутністю опадів

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Діденко, найближчої ночі в західних областях, а в ніч на суботу - в більшості областей України можливі заморозки 0-3 градуси.

"Південна частина їх уникне, тому холодне повітря ще не встигне туди настільки дістатися , - повідомила вона.

У п'ятницю, за словами Діденка, в Україні очікується сильний північно-західний і південно-західний вітер, до штормових поривів.

Фронт, який сьогодні організовує дощі, пов'язаний з циклоном Timona, але вже в п'ятницю він піде з України - знову буде сухо. Тільки в Сумській і Харківській ймовірні локальні незначні дощі.

"Прорив холоду істотно знизить температуру повітря - в п'ятницю стовпчики термометрів впадуть до +12 +17 градусів. У південній частині передбачається +15 +20 градусів", - написала синоптикиня.

У Києві буде без опадів, максимум районні вологі залишки фронту, проте з сильним північно-західним вітром і різким похолоданням.

"Проти спеки 18 вересня в Києві очікується близько +14 градусів. На фото з супутника в районі Балтії видно білі цяточки - це типова стільниковий картинка холодного повітря", - повідомила синоптик.

У ніч на суботу в околицях Києва є ймовірність заморозків.  

Також Діденко попередила, що метеочутливим людям варто подбати про своє здоров'я. "Хто реагує чуттєво на зміну погоди - залягає на один день в затишне "дно", - повідомила вона. 

Протягом суботи-неділі спека не відновиться, але все ж трохи потеплішає.

Погода а Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.Погода а Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.

Нагадаємо, через аномальну спеку Україна перетвориться на пустелю: народний синоптик прогнозує небувалі неврожаї.

Раніше синоптики прогнозували аномально спекотний вересень.

 

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