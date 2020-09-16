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16 вересня 2020, середа, 00:00 5
Суспільство 2020-09-16T08:30:03+03:00
Українські Новини
Різко похолодає і вдарять перші заморозки. Синоптики попередили про зміну погоди

Різко похолодає і вдарять перші заморозки. Синоптики попередили про зміну погоди

Анна Рудык
Заморозки, погода в Україні, Похолодання, Укргідрометцентр
Похолодання. Фото: ffclub.uа
Похолодання. Фото: ffclub.uа

Разом з прогнозом синоптика Наталки Діденко, Український гідрометеорологічний центр попереджає про різке похолодання і перші заморозки з 18 до 19 вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Гідрометцентру, передають Українські Новини.

"18-19 вересня, в результаті вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря: в західних, північних, східних і центральних областях вночі до +2 ... + 8 градусів тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки + 0 ... + 3 градусів ", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, 18 вересня заморозки будуть тільки на Волині, у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях, вдень до +9 ... + 15 градусів тепла, в південній частині та на Закарпатті вночі до +5 ... + 10 градусів тепла , вдень до +14 ... + 19 градусів.

Середня добова температура повітря знизиться на +10 ... + 12 градусів.

Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с, 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода.

Як повідомляли Українськi Новини, з'явився попередній прогноз на всю осінь.

Тим часом 16 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів , вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі + 13 ... + 15 градусів, вдень + 26 ... + 28 градусів.

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