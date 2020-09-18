Аваков заявив, що Лукашенко "звихнувся на своїй владі"

М як Лукашенко заявив, що Україна готує знищення Білорусі іністр внутрішніх справ Арсен Аваков невтішно відгукнувся про Президента Білорусі Олександра Лукашенка у той час,

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Лукашенко, схоже, зовсім з глузду з'їхав на своїй владі і параної навколо цього. Несе повну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна.

Але, якщо хтось божеволіє - не означає, що всі повинні діяти так само! Ми думаємо про Україну і бажаємо тільки миру і процвітання Білорусі", - написав Аваков.

Він також додав, що Україна не втручається у внутрішні справи інших країн.

"Народ кожної країни має право сам визначати свою долю, без зовнішніх втручань. Так що - попийте водички, пане Лукашенко - заспокойтеся. Українці - друзі білорусам - НЕ маніпулюйте, звинувачуючи сусідів. Пошукайте колоду в своєму оці", - запропонував Аваков Лукашенко.

Як повідомляли Українськi Новини, Лукашенко просив Україну "повернути" опозиціонерів Антона Родненкова і Івана Кравцова.

Тим часом Верховна Рада визнала недемократичний характер виборів президента Білорусі, а оприлюднені результати такими, що не відображають реального волевиявлення білоруських громадян.

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