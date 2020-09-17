У Київській області рекордна кількість хворих на Covid-19 за добу: померли чотири людини

За минулу добу, 16 вересня, в Київській області к ількість хворих на коронавірусну інфекцією COVID-19 збільшилася на 135 осіб до 7 342, померлих - на 4 до 146 порівняно з попередньою добою

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За добу підтверджено 135 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 9 дітей у віці від 8 місяців до 17 років і у 126 дорослих" , - сказано в ньому.

Це рекордна кількість захворілих за день в області.

8 з них були госпіталізовані в стаціонари, а решта 127 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом.

"В області 17 вересня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 7 342 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 600 дітей та у 887 медичних працівників. За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 061 хворий, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 6 281 осіб" , - йдеться в повідомленні.

За добу було виписано 45 осіб, в тому числі 5 дітей.

Всього одужали 4 851 осіб, з них 410 дітей у віці від 1 місяця до 17 років.

"За добу надійшло повідомлення про чоти летальних випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 (померло дві жінки: у віці 44 року і 68 років і двоє чоловіків: 71 рік і 51 рік). Всього за період епідемії в Київській області померли 146 хворих з підтвердженим COVID-19" , - Cказано в повідомленні.

За останню добу отримано 132 повідомлення про підозру на COVID-19, всього - 10 779.

Встановлено медичне спостереження за 20 279 контактними особами.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві за добу СOVID-19 захворіли 379 осіб , з яких 41 дитина.

Тим часом хворі коронавірусів зможуть проголосувати на місцевих виборах .

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