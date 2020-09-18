Карантин в Україні. Які області потрапили в "червону" і "помаранчеву" зони

понеділка, 14 вересня, діє оновлене В Україні здіє оновлене епідемічне зонування , згідно з яким, Київ потрапив в "помаранчеву" зону карантину. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

До "червоної" карантинної зони будуть віднесені:

місто Чоп Закарпатської області;

ІваноФранківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони ІваноФранківської області;

Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

місто Дубно Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

місто Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

До "помаранчевої" зони:

містах Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;

Ківерцівський, Луцький і Маневицький райони Волинської області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький і Попільнянський райони Житомирської області;

міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони ІваноФранківської області;

міста Ірпінь і Фастів, КиєвоСвятошинський і Яготинський райони Київської області;

міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський і Радехівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ Миколаївської області;

місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;

міста Вараш і Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;

місто Хмельницький, Кам'янецьПодільський та Нетішин, Кам'янецьПодільський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, КорсуньШевченківський та Смоленської райони Черкаської області;

місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;

місто Київ.

До "жовтої" зони:

міста МогилівПодільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;

міста Луцьк, ВолодимирВолинський та Нововолинськ, ВолодимирВолинський, Горохівський, Іваничівський, Любашівський, Шацький, Луцький, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;

міста Житомир і Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський і Чуднівський райони Житомирської області;

міста Берегово і Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Перечинський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятинський і Тлумацький райони ІваноФранківської області;

міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, ПереяславХмельницький, Таращанський і Фастівський райони Київської області;

міста Борислав, Моршин, Самбір і Стрий, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янкаБузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв і Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

міста Одеса, БілгородДністровський, Теплодар і Южне, Арцизький, БілгородДністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Сирітський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, СерединаБудський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

міста Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;

міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янецьПодільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський і Черкаський райони Черкаської області;

міста Чернігів і Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський районах Чернігівської області.

Всі інші населені пункти і райони віднесені до "зеленої" зони.

Таке епідемічне зонування встановлюється на 14 днів.

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