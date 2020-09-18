Карантин в Україні. Які області потрапили в "червону" і "помаранчеву" зони

В Україні з понеділка, 14 вересня, діє оновлене епідемічне зонування, згідно з яким, Київ потрапив в "помаранчеву" зону карантину. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини. До "червоної" карантинної зони будуть віднесені: місто Чоп Закарпатської області; ІваноФранківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони ІваноФранківської області; Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області; місто Дубно Рівненської області; міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області; Великобурлуцький район Харківської області; місто Славута і Волочиський район Хмельницької області; місто Канів Черкаської області; місто Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області. місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області. До "помаранчевої" зони: містах Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області; Ківерцівський, Луцький і Маневицький райони Волинської області; міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький і Попільнянський райони Житомирської області; міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області; місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони ІваноФранківської області; міста Ірпінь і Фастів, КиєвоСвятошинський і Яготинський райони Київської області; міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський і Радехівський райони Львівської області; місто Вознесенськ Миколаївської області; місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області; міста Вараш і Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; місто Суми Сумської області; місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області; міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області; місто Хмельницький, Кам'янецьПодільський та Нетішин, Кам'янецьПодільський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; місто Сміла, КорсуньШевченківський та Смоленської райони Черкаської області; місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області; Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області; місто Київ. До "жовтої" зони: міста МогилівПодільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області; міста Луцьк, ВолодимирВолинський та Нововолинськ, ВолодимирВолинський, Горохівський, Іваничівський, Любашівський, Шацький, Луцький, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області; міста Житомир і Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський і Чуднівський райони Житомирської області; міста Берегово і Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Перечинський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області; місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятинський і Тлумацький райони ІваноФранківської області; міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, ПереяславХмельницький, Таращанський і Фастівський райони Київської області; міста Борислав, Моршин, Самбір і Стрий, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янкаБузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області; міста Миколаїв і Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області; міста Одеса, БілгородДністровський, Теплодар і Южне, Арцизький, БілгородДністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Сирітський райони Одеської області; місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області; міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, СерединаБудський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області; міста Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області; міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янецьПодільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області; міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський і Черкаський райони Черкаської області; міста Чернігів і Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський районах Чернігівської області. Всі інші населені пункти і райони віднесені до "зеленої" зони. Таке епідемічне зонування встановлюється на 14 днів. Як повідомляли Українські Новини, в Кривому Розі чоловік з COVID-19 покінчив життя самогубством в лікарні. Також напередодні українські медики заявили про випадок повторного зараження коронавірусом у людини, який на початку літа зміг одужати після COVID-19.