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18 вересня 2020, пʼятниця, 09:54 10
Суспільство 2020-09-18T11:15:02+03:00
Українські Новини
Карантин в Україні. Які області потрапили в "червону" і "помаранчеву" зони

Карантин в Україні. Які області потрапили в "червону" і "помаранчеву" зони

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, червона зона, зони карантину
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

В Україні з понеділка, 14 вересня, діє оновлене епідемічне зонування, згідно з яким, Київ потрапив в "помаранчеву" зону карантину. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

До "червоної" карантинної зони будуть віднесені:

  •  місто Чоп Закарпатської області;
  •  ІваноФранківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони ІваноФранківської області;
  •  Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
  •  міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  •  місто Дубно Рівненської області;
  •  міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
  •  Великобурлуцький район Харківської області;
  •  місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;
  •  місто Канів Черкаської області;
  •  місто Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
  •  місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

До "помаранчевої" зони:

  •  містах Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;
  •  Ківерцівський, Луцький і Маневицький райони Волинської області;
  •  міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький і Попільнянський райони Житомирської області;
  •  міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  •  місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони ІваноФранківської області;
  •  міста Ірпінь і Фастів, КиєвоСвятошинський і Яготинський райони Київської області;
  •  міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський і Радехівський райони Львівської області;
  •  місто Вознесенськ Миколаївської області;
  •  місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;
  •  міста Вараш і Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
  •  місто Суми Сумської області;
  •  місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;
  •  міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;
  •  місто Хмельницький, Кам'янецьПодільський та Нетішин, Кам'янецьПодільський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  •  місто Сміла, КорсуньШевченківський та Смоленської райони Черкаської області;
  •  місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
  •  Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;
  •  місто Київ.

До "жовтої" зони:

  •  міста МогилівПодільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;
  •  міста Луцьк, ВолодимирВолинський та Нововолинськ, ВолодимирВолинський, Горохівський, Іваничівський, Любашівський, Шацький, Луцький, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;
  •  міста Житомир і Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський і Чуднівський райони Житомирської області;
  •  міста Берегово і Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Перечинський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
  •  місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятинський і Тлумацький райони ІваноФранківської області;
  •  міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, ПереяславХмельницький, Таращанський і Фастівський райони Київської області;
  •  міста Борислав, Моршин, Самбір і Стрий, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янкаБузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
  •  міста Миколаїв і Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
  •  міста Одеса, БілгородДністровський, Теплодар і Южне, Арцизький, БілгородДністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Сирітський райони Одеської області;
  •  місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
  •  міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, СерединаБудський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
  •  міста Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;
  •  міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янецьПодільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
  •  міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський і Черкаський райони Черкаської області;
  •  міста Чернігів і Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський районах Чернігівської області.

Всі інші населені пункти і райони віднесені до "зеленої" зони.

Таке епідемічне зонування встановлюється на 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, в Кривому Розі чоловік з COVID-19 покінчив життя самогубством в лікарні.

Також напередодні українські медики заявили про випадок повторного зараження коронавірусом  у людини, який на початку літа зміг одужати після COVID-19.

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