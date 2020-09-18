підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Три знаки зодіаку сьогодні зіткнуться з перешкодами в справах, - астролог
18 вересня 2020, пʼятниця, 05:15 5
Lifestyle 2020-09-18T09:15:02+03:00
Українські Новини
Три знаки зодіаку сьогодні зіткнуться з перешкодами в справах, - астролог

Три знаки зодіаку сьогодні зіткнуться з перешкодами в справах, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay

У той час, як за гороскопом на четвер Тельцям, Ракам і Скорпіонам посміхалася удача , за гороскопом на сьогодні астрологи прогнозують для Овнів, Дів і Водоліїв перешкоди у багатьох сферах життя. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку в п'ятницю, 18 вересня, розкажуть Українські Новини.

Овен

Овнів чекає не найсприятливіший день. Представники цього знаку будуть надмірно нервувати, багато буде їх дратувати. Крім того, оточуючі також будуть провокувати на конфлікти і сварки. У п'ятницю зірки радять проявляти витримку і не йти на поводу у емоцій, інакше нестриманість може стати причиною нападок з боку інших. Довіряйте в цей день своєї інтуїції.

Діва

У п'ятницю Діви не зможуть повною мірою реалізувати свої плани. Зірки запевняють, що в справах можуть виникати труднощі, а довести все розпочате до кінця буде не так просто. У цей період не варто вимагати від себе і оточуючих занадто багато чого, також слід уникати фізичних навантажень і активних дій. Краще в цей період більше відпочивайте і проводите час в комфортній обстановці.

Водолій

Водоліїв чекає неоднозначний день. Обставини не завжди складатися на користь представників знаку. Зірки радять контролювати свої дії, щоб зуміти вчасно помітити помилки. Також в п'ятницю представників цього знаку будуть зачіпати критика з боку оточуючих, що стане приводом для конфліктів і сварок.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували,  у яких знаків зодіаку настане біла смуга в другій половині вересня .

Також NASA відправить дві експедиції на Венеру в пошуках життя.

Більше новин про:

Україна на карантині 191-й день. Які обмеження встановлені в регіонах
Ринок газу і проєкт держбюджету-2021: чим займеться Рада в п'ятницю
Новини
Ринок газу і проєкт держбюджету-2021: чим займеться Рада в п'ятницю 08:54
Плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА з футболу, "Динамо" - "Гент": що, де, коли 08:47
Україна на карантині 191-й день. Які обмеження встановлені в регіонах 08:30
Смертельна ДТП. Фото: t.me/zpnow
Смертельна ДТП в Запоріжжі: три людини загинули 08:29
Поліція Херсона затримує учасників порностудії. Фото: ГУ НПУ в Херсонській області
Діяльність двох порностудій з багатомільйонними прибутками зупинили в Херсоні 07:15
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Київ вже готовий до холодів, — мер Кличко 14:02
більше новин
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Філарет одужав від коронавірусу і його виписали з лікарні 15:07
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
більше новин
Вперше за останні дні НБУ підвищив курс гривні. Офіційний курс валют до понеділка
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok