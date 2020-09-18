Три знаки зодіаку сьогодні зіткнуться з перешкодами в справах, - астролог

У той час, як за гороскопом на четвер Тельцям, Ракам і Скорпіонам посміхалася удача , за гороскопом на сьогодні астрологи прогнозують для Овнів, Дів і Водоліїв перешкоди у багатьох сферах життя. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку в п'ятницю, 18 вересня, розкажуть Українські Новини.

Овен

Овнів чекає не найсприятливіший день. Представники цього знаку будуть надмірно нервувати, багато буде їх дратувати. Крім того, оточуючі також будуть провокувати на конфлікти і сварки. У п'ятницю зірки радять проявляти витримку і не йти на поводу у емоцій, інакше нестриманість може стати причиною нападок з боку інших. Довіряйте в цей день своєї інтуїції.

Діва

У п'ятницю Діви не зможуть повною мірою реалізувати свої плани. Зірки запевняють, що в справах можуть виникати труднощі, а довести все розпочате до кінця буде не так просто. У цей період не варто вимагати від себе і оточуючих занадто багато чого, також слід уникати фізичних навантажень і активних дій. Краще в цей період більше відпочивайте і проводите час в комфортній обстановці.

Водолій

Водоліїв чекає неоднозначний день. Обставини не завжди складатися на користь представників знаку. Зірки радять контролювати свої дії, щоб зуміти вчасно помітити помилки. Також в п'ятницю представників цього знаку будуть зачіпати критика з боку оточуючих, що стане приводом для конфліктів і сварок.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували, у яких знаків зодіаку настане біла смуга в другій половині вересня .

Також NASA відправить дві експедиції на Венеру в пошуках життя.

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