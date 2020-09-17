Трьох знаків зодіаку супроводжуватиме успіх сьогодні, — астролог

Сьогодні пощастить Тельцям, Ракам і Скорпіонам, тоді як в четвер зірки приносили удачу Левам, Стрільцям і Козерогам Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку в четвер, 17 вересня, розкажуть Українські Новини.

Телець

Тельців чекає сприятливий день. Не виключені хороші зміни в особистому житті, в планах на найближчий час. Зірки запевняють, що представники цього знаку зможуть добитися успіху в різних сферах життя і будуть сповнені сил і енергії. Крім того, в цей день добре займатися домашніми справами, дбати про родичів і дітей.

Рак

Життєвий потенціал Раків буде на висоті. У цей сприятливий період порадує спілкування з близькими і друзями. Також в цей час можна вирішувати питання, пов'язані з облаштуванням житла або переїздом. В особистому житті можна діяти рішуче. Якщо турбує двозначність у стосунках з другою половинкою, то цей день буде вдалим часом з'ясувати їх.

Скорпіон

Зірки обіцяють Скорпіонам вдалий день. Їм слід зберігати контроль за тим, що відбувається і вибирати найбільш успішний час для дій. Це дозволить домогтися успішного результату в справах, а результати ваших дій приємно порадують. Також в цей день можна робити великі придбання або вкладати гроші, інвестувати.

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