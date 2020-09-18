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18 вересня 2020, пʼятниця, 06:45 4
Президент 2020-09-18T07:00:02+03:00
Українські Новини
Т. в. о. керівника Держуправління справами Лисий отримав 12,8 тис. гривень надбавок в серпні

Т. в. о. керівника Держуправління справами Лисий отримав 12,8 тис. гривень надбавок в серпні

Елена Новикова
Зарплата, зарплати чиновників, Держуправління справами, Ігор Лисий, зарплата за серпень
Зарплата Ігоря Лисого в серпні
Зарплата Ігоря Лисого в серпні

Подібно до липневої зарплати в 47,2 тис. гривень, заробітна плата тимчасово виконуючого обов'язки керівника Державного управління справами (ДУС) Ігоря Лисого склала 47,2 тисячі гривень і за серпень.

Про це йдеться у відповіді ДУС на запит Українських Новин.

"У серпні 2020 тимчасово виконуючому обов'язки керівника Державного управління справами Ігорю Лисому нарахована заробітна плата у розмірі 47 230 гривень", - сказано в ньому.

Його зарплату склали 34,5 тис. гривень посадового окладу, 5,2 тис. - надбавки за роботу в умовах режимних обмежень, 4,2 тис. - надбавки за вислугу років, 2,7 тис. гривень - надбавки за інтенсивність праці та 800 гривень надбавки за ранг.

З нарахованої суми було вирахувано 9,2 тис. гривень податків і зборів, відповідно Лисий отримав 38 тис. гривень зарплати за серпень.

Сумою в 47,2 тис. гривень на час карантину обмежені зарплати працівників органів влади.

У той же час зарплата заступника керівника ДУС Сергія Прилипко в серпні склала трохи більше - 47,5 тис. за рахунок виплат за час відпустки, на які зазначені обмеження не поширюються.

Зарплата т.в.о. керівника Державного управління справами Ігоря Лисого за серпень. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата т. в. о. керівника Державного управління справами Ігоря Лисого за серпень. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українськi Новини, заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній Верховна Рада обмежила на час карантину до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Також Кабінет Міністрів скасував обмеження із зарплати членам правління Державного Ощадного банку, Приватбанку і Державного експортно-імпортного банку.

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