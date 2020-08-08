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  • Т.в.о. керівника Держуправління справами Лисий в липні заробив 47,2 тис.гривень
08 серпня 2020, субота, 09:00 5
Політика 2020-08-08T09:00:01+03:00
Українські Новини
Т.в.о. керівника Держуправління справами Лисий в липні заробив 47,2 тис.гривень

Т.в.о. керівника Держуправління справами Лисий в липні заробив 47,2 тис.гривень

Кира Молчанова
ДУС, зарплата чиновників, Ігор Лисий
Зарплата
Зарплата

Заробітна плата тимчасово виконуючого обов'язки керівника Державного управління справами (ДУС) Ігоря Лисого склала 47,2 тис. гривень за липень.

Про це йдеться у відповіді ДУС на запит Українських Новин.

"У липні 2020 тимчасово виконуючому обов'язки керівника Державного управління справами Ігорю Лисому нарахована заробітна плата у сумі 47 230 гривень", - сказано в ньому.

Його зарплата становила 34,5 тис. гривень посадового окладу, 6,8 тис. - надбавки за вислугу років, 5,2 тис. - надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і 800 гривень надбавки за ранг.

З нарахованої суми було вирахувано 9,2 тис. гривень податків і зборів, відповідно Лисий отримав 38 тис. гривень зарплати за липень.

Липнева зарплата двох його заступників, Сергія Прилипка та Марії Грабовської, також становила по 47 230 гривень.

Такою сумою на час карантину обмежені зарплати працівників органів влади.

Як повідомляли Українськi Новини, 18 червня Президент Володимир Зеленський призначив керівника Держуправління справами Сергія Борзова головою Вінницької обласної державної адміністрації, а т.в.о. керівника ДУС - його заступника Лисого.

У серпні Зеленський звільнив Грабовський з посади заступника керівника ДУС.

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в липні становила від 24,6 тис. до 81,5 тис. гривень.

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за липень становила 89 тис. гривень , його першого заступника Руслана Стефанчук - 109 тис. гривень гривень, а заступника голови Олени Кондратюк - 121,2 тис. гривень.

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