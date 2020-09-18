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  • Фермери продають тепличні томати дешевше, ніж в минулому році і готові ще знижувати ціни
18 вересня 2020, пʼятниця, 06:30 6
Економіка 2020-09-18T07:15:02+03:00
Українські Новини
Фермери продають тепличні томати дешевше, ніж в минулому році і готові ще знижувати ціни

Фермери продають тепличні томати дешевше, ніж в минулому році і готові ще знижувати ціни

Кира Молчанова
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Томати. Фото: Pixabay
Томати. Фото: Pixabay

З середини серпня на українському ринку фахівці спостерігають зниження цін на томати на українському ринку. На поточному тижні падіння цін відновилося: комбінати почали розпродавати помідори другого обороту. При цьому ціни на них з кожним днем повзуть вниз.

Про це розповіли фахівці EastFruit.

"Тільки за останній тиждень тепличний томат в Україні подешевшав в середньому на 19%. Сьогодні тепличні комбінати вже готові вести реалізацію даної продукції по 12-18 грн/кг ($0,43-0,64/кг), а ціни на томат відкритого грунту стартують від 5 грн/кг ($0,18/кг)", - йдеться в моніторингу.

Експерти підкреслюють, що тепличні томати падають в ціні через високу пропозицію. Фермери почали вирощувати більше помідорів як в теплицях, так і на грунті. Попит на цей продукт не виріс, так що ціни довелося знижувати.

Дійшло до того, що ціна на томати в тепличних комбінатах України вже в середньому на 10% нижче, ніж в середині вересня 2019 року. Вона може впасти ще, якщо попит не виросте, а пропозиція не зменшиться.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 11 вересня порівняно з 28 серпня оптові ціни на огірки знизилися на 33% до 14 гривень/кг , а на виноград підвищилися на 33% до 50 гривень/кг.

Також ціни на яблука в Україні знизилися в півтора раза, що є найнижчим показником за 5 років.

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