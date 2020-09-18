Фермери продають тепличні томати дешевше, ніж в минулому році і готові ще знижувати ціни

З середини серпня на українському ринку фахівці спостерігають зниження цін на томати на українському ринку. На поточному тижні падіння цін відновилося: комбінати почали розпродавати помідори другого обороту. При цьому ціни на них з кожним днем повзуть вниз. Про це розповіли фахівці EastFruit. "Тільки за останній тиждень тепличний томат в Україні подешевшав в середньому на 19%. Сьогодні тепличні комбінати вже готові вести реалізацію даної продукції по 12-18 грн\/кг ($0,43-0,64\/кг), а ціни на томат відкритого грунту стартують від 5 грн\/кг ($0,18\/кг)", - йдеться в моніторингу. Експерти підкреслюють, що тепличні томати падають в ціні через високу пропозицію. Фермери почали вирощувати більше помідорів як в теплицях, так і на грунті. Попит на цей продукт не виріс, так що ціни довелося знижувати. Дійшло до того, що ціна на томати в тепличних комбінатах України вже в середньому на 10% нижче, ніж в середині вересня 2019 року. Вона може впасти ще, якщо попит не виросте, а пропозиція не зменшиться. Як повідомляли Українські Новини, станом на 11 вересня порівняно з 28 серпня оптові ціни на огірки знизилися на 33% до 14 гривень\/кг , а на виноград підвищилися на 33% до 50 гривень\/кг. Також ціни на яблука в Україні знизилися в півтора раза, що є найнижчим показником за 5 років.